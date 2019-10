Boricua se despide de Exatlón

Por segundo domingo de eliminación de la tercera temporada de Exatlón EEUU, el Team Famosos tuvo que despedirse de uno de sus participantes.

Esta vez le tocó al boricua Alexander Rodríguez decir adiós a la competencia tras caer frente a Abe Cruz en cinco vueltas (1-4).

“Durante toda mi trayectoria de carrera deportiva, yo tengo sobre 200 medallas en mi casa. Medallas que fueron ganadas a esfuerzos, a trayectoria, experiencias, batallas, y no quise utilizar mi medalla acá porque siento que tengo las habilidades y las cualidades para haberlo hecho sin medallas. Y siento que si Abe me iba a ganar a mí, me sería de mucha felicidad entregársela a él como un reconocimiento de que fue quien me ganó, y eventualmente me quitó mi medalla.”, dijo el ganador de tres medallas en los Juegos Panamericanos a su salida de la competencia.

