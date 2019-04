Boricuas se lucen en la tarima de “La Voz”

Las participantes boricuas Paola Lebrón, Yireh Pizarro y Yashira Rodríguez, se lucieron en tarima en el segundo programa transmitido en vivo de La Voz.

Paola Lebrón del Team Vives fue la primera boricua en presentarse ante los jueces e interpretó “Arroyito”.

“Saliste buscando un sueño y hoy te has ganado ese sueño y todo este país está atento de tu voz.”, dijo su mentor de voz, Carlos Vives.

En el caso de Yireh, también del Team Vives, interpretó “Fotografía”, ganándose los aplausos y admiración del público.

“Fascinado, fascinado con lo que has hecho esta noche. Has sido tan autentica. Tu voz, tu timbre, siempre he dicho que eres de los mejores timbres de voz más únicos que tiene el concurso. Eres una boricua, y lo has demostrado hoy en toda su dimensión.”, dijo su coach.

Por otro lado, Yashira Rodriguez del Team Wisin, tuvo una excelente presentación cantando “Dueles”.

“Hay cabida como gente como tú en la música, sigue trabajando duro. Eso te va a llevar a la meta”, expresó el cantante de música urbana, Wisin.

