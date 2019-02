Brian Afanador se elimina en la Copa ITTF

AFANADOR Brian vs MEDJUGORAC Marko. Ronda de Grupos, Copa ITTF Panamericana Universal 2019, Coliseo Mario “Quijote” Morales, Guaynabo PR. 1 de febrero de 2019. Foto por José Hudo Castañer - AFANADOR Brian vs MEDJUGORAC Marko. Group Round, 2019 ITTF Pan American Cup, Mario "Quijote" Morales Coliseum, Guaynabo PR. February 1, 2019. Photo by José Hudo Castañer