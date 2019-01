Hispano salva a mujer “noqueada” dentro de auto en llamas

A un buen samaritano se le acredita el hecho de haber salvado la vida de una mujer en las primeras horas del Año Nuevo, luego de que cruzó varios carriles en la Autopista 91, saltó sobre el divisor central y sacó a una mujer de los restos de un vehículo en llamas en Buena Park.

Alfred Castro dice que iba camino a casa con sus hijos y su esposa, por la Autopista 91 en dirección oeste después de una celebración de Año Nuevo, cuando vio el auto incendiado en los carriles en dirección este. Decidió detenerse y agarró su linterna.

Castro usó la linterna para reducir la velocidad de los autos y cruzar así la autopista y saltó el separador central. Allí, podía oír a una mujer gritar.

"Tenía que encontrar una solución a este problema en ese momento", dice Castro sobre el rescate. "Ella tiene que salir de ahí. Yo tengo que salir. Todos tenemos que salir de ahí".

La hija de Alfred, Susana, filmó un video mientras su padre corría para sacar a la mujer del auto.

Al describir la escena, Castro recordó que "la cabeza de la mujer estaba literalmente a una pulgada de las llamas, así que la agarré por las muñecas y así fue como pude sacarla, porque estaba débil y inconsciente".

Castro cubrió a la mujer inconsciente con una manta, y la llevaron en una ambulancia donde se despertó y habló con los paramédicos.

La mujer sufrió lesiones graves, pero estaba a salvo y hablando con los paramédicos, según las autoridades. Castro dice que espera ponerse en contacto con ella algún día.

Castro dice que cree que estaba en el lugar correcto en el momento adecuado.

"No es como si me despertara y me comiera mis Cheerios para hacer esto", dice Castro. "No, fue una reacción espontánea. Hay una vida en riesgo y tuve que reaccionar para permitirles sobrevivir".