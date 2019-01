¿Tu abuela busca empleo? Gana $50,000 a tiempo parcial

Más Videos (1 of 9)

La empresa de electrodomésticos, GE Appliances, una compañía de Haier, anunció que está contratando a una abuela profesional. Se trata de un empleo pagado por un año para "ayudar a la compañía a demostrar lo simple que puede ser la vida con la nueva tecnología en la cocina".

De acuerdo a un comunicado, la búsqueda se inició este miércoles en el Consumer Electronics Show (CES) en Las Vegas como parte de la presentación del GE Appliances Kitchen Hub. La empresa busca a la "abuela perfecta" y pidió correr la voz "para esta posición única, que celebra a todas las abuelas modernas, divertidas y enérgicas que existen".

Explicó que en CES unas 30 "pasantes de abuelita" hicieron una audición para la Gran Abuela Estadounidense mientras el empleo se publicaba en todo el país y comenzaba la búsqueda. La única aplicación necesaria es un breve video que diga por qué se debe elegir a la abuela.

"En un esfuerzo por dar vida al elemento humano de la tecnología líder en la industria de Kitchen Hub, GE Appliances busca a esta abuela (que va contra el estereotipo de que no se lleva bien con la tecnología), y ahora puede cocinar en la cocina con nosotros, virtualmente".

De hecho la empresa indica que la candidata deber ser una abuela de gran corazón, que desafía a la edad, vive la vida al máximo y saca lo mejor de todo el mundo.

"Una abuela que nos puede hacer reír y no ha tocado un libro de cocina en décadas. Una abuela que cree en la tradición pero que es todo menos tradicional. Nuestro tipo de abuela entiende que la cultura se transmite a través de momentos y tradiciones compartidos. Ella no aceptará un "no" como respuesta cuando te pregunte si tienes hambre, e incluso te dejará lamer la cucharilla".

Adicionalmente GE Appliances dice que esta posición requerirá muchas sonrisas, risas, selfies, videos y publicaciones en redes sociales. La candidata adecuada será fuerte, moderna, siempre joven, socialmente comprometida y dispuesta a viajar.

"No nos importa si su cabello es gris, marrón, rojo o rosado (bueno, ¡quizás no sea rosado, pero quién sabe!), O si huele a pancitos de canela (aunque el jefe es un fanático). Ella solo tiene que tener un corazón lleno de amor y un memoria llena de recetas. Nuestra gran abuela estadounidense sabe que la cocina es el latido del corazón de cada hogar. ¿Suena como tú, o una abuela que conoces?", añadió la descripción del cargo.

La empresa garantiza un salario de $ 50,000 como empleada contratada para laborar de 10 a 15 horas al mes (desde el 15 de marzo de 2019 al 15 de marzo de 2020). A la compensación además se suman más de cinco productos de cocina GE Appliances nuevos y de primera línea, y oportunidades adicionales potenciales.

Para postularse las candidatas deben visitar www.greatamericangrandma.com para enviar un video sobre por qué son la Gran Abuela Estadounidense. No se necesita currículum. Incluye a los nietos (o no, si no quieres). Los amigos y la familia también pueden enviar solicitudes en nombre de la abuela enviando entrevistas con su matriarca.

"Al enviar una solicitud, los solicitantes otorgan a GE Appliances el derecho a publicar sus publicaciones de videos en su sitio web y en los canales de medios sociales, y usar sus nombres e imágenes en todas las formas y medios, incluidos los métodos compuestos o modificados en todo el mundo y en forma perpetua", aclara la empresa.