Buscan a abogado que salió a trabajar y desapareció

El agente Rafael Ortiz de la División de Personas desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de San Juan informó hoy sobre la desaparición del abogado Lalin Ortiz Whatts, de 71 años y residente de Isla Verde.

Su esposa Stella del Carmen Sánchez Galán lo reportó como desaparecido ayer. Esta indicó que Ortiz Whatts salió de su hogar a las 8:15 a.m. hacía un banco en el centro comercial Plaza Las Américas y luego se supone que llegaría a su oficina en Bayamón para laborar. Su secretaria se comunicó con él a las 10:00 a.m., pero no se presentó a la oficina ni llegó a su casa posteriormente.

Ortiz Whatts fue descrito de tez blanca, cinco pies con ocho pulgadas de estatura, 180 libras de peso, ojos color marrón y cabello canoso. Vestía camisa manga larga en hilo color azul y dibujos verdes, un pantalón color azul de vestir, zapatos color negro de cordón y una cadena color plata. Viajaba en su auto un Cadillac Deville color crema del año 2002.

Cualquier persona que tenga información que ayude con el paradero de Ortiz Whatts, puede comunicarse de manera confidencial con el agente Ortiz al (787) 793-1234, extensiones 2228, 2217 y 2202, o con la Policía al (787) 343-2020.

