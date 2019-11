Policía: mujer desnuda abandona niñas tras choque

Más Videos (1 of 9)

LOS ÁNGELES — Una niña de 6 años murió el lunes en un dramático accidente cerca de Stevenson Ranch, en el que también resultó lesionada otra menor y a la conductora, quien salió huyendo del lugar desnuda.

El accidente ocurrió cerca de la intersección de The Old Road y Pico Canyon Road, justo al oeste de la Autopista 5, alrededor de las 9:30 a.m., según la Patrulla de Carreteras de California (CHP).

El vehículo terminó incendiándose, informó el Departamento de Bomberos del condado de Los Ángeles, cuyo personal llevó a dos pacientes a un hospital.

Videos del lugar del accidente mostraba a los trabajadores de un negocio cercano de cambio de aceite usando extintores en un esfuerzo por apagar las llamas que envolvían al auto.

El oficial Michael Gubelli de la CHP de Newhall, informó que el choque ocurrió porque presuntamente la conductora se pasó una luz en rojo en The Old Road, cruzó los carriles hacia el sur y chocó con una caja eléctrica.

No estaba claro por qué la mujer no llevaba ropa, dijo el oficial. Se cree que las dos menores son las hijas de la conductora, agregó.

La mujer fue detenida. No se dio a conocer su nombre pero sí que tenía heridas, por lo que fue hospitalizada en condición estable.

Gubelli dijo que hubo inicialmente informes contradictorios sobre la edad de otra niña, pero confirmó que tiene solo 1 año. Ella también fue hospitalizada en condición estable, dijo el oficial.

La Oficina Forense del condado de Los Ángeles informó que recibió una llamada del Hospital Henry Mayo sobre un menor muerto, pero una portavoz dijo que la hora de la llamada no estaba disponible de inmediato, ni tampoco detalles sobre la edad, el género o las circunstancias de la muerte.