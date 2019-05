CNBC: ¿buscas un aumento?, aquí unos consejos

Pedir un aumento puede no ser tan sencillo cuando existe mucha competencia y tu jefe cuenta con un presupuesto limitado, pero eso no significa que no debas hacerlo y obtener un sí como respuesta.

En el siguiente video de nuestra cadena hermana CNBC, la experta Suzy Welch nos deja una estrategia de 3 pasos que muy probablemente te llevarán a obtener ese sí como respuesta.

Pero... ¿qué pasa si eres introvertido y no te sientes muy seguro de poder hacer la negociación?, bueno en este otro video, la autora y co-fundadora de "Quiet Revolution", te de dice que debes hacer primero antes de pedir ese aumento.

Recuerda que los videos tienen subtítulos en español, los que puedes poner en marcha haciendo click en el video y luego en "settings" o configuración, en la barra debajo de la imagen.

