CNBC: claves para ser rico y lograr estabilidad económica

Ser rico es el sueño de muchos, pero serlo no es cuestión de suerte. Aquí te presentamos dos videos preparados por nuestra cadena hermana CNBC con consejos claves para lograrlo.

Ambos videos tienen subtítulos en español, los que puedes poner en marcha haciendo click en el video y luego en settings ó configuración, en la barra debajo de la imagen.

Jen Sincero, autora de libros como "You Are a Badass" te da el primer consejo. La diferencia más grande entre las personas ricas y el resto de la población es la mentalidad, no el dinero que tienen.

Aquí Jen Sincero te explica como este cambio de mentalidad puede ayudarte.

El ser rico no es algo que se logre de la noche a la mañana. El ahorro y la estabilidad financiera son claves para ser rico. El profesor Scott Galloway de la NYU Stern School of Business te dice como lograrlo, garantizado.

