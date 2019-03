CNBC: porqué no debes gastar una fortuna en un anillo de compromiso

Has decidido hacer la gran pregunta, y te ves tentado a salir corriendo a comprar un ostentoso anillo, incluso si no tienes la plata para pagarlo. Bueno esa no puede ser la mejor decisión.

En este video de nuestra cadena hermana CNBC, el experto y co fundador de AE Wealth Management, David Bach, nos explica que si vas a hacer la gran pregunta, el anillo debe ser el que puedes pagar, y no endeudarte con un anillo que te quite 6 meses de tu sueldo.

Y bueno, ella te dijo que sí. ¿Qué pasa con la cuenta bancaria?, David Bach recomienda en este otro video que ambos conserven una cuenta individual, principalmente las mujeres. Aquí el porque:

Más de CNBC (en inglés):

Suze Orman: Don't take out this kind of loan, even in an emergency like the shutdown

The government shutdown spotlights a bigger issue: 78% of US workers live paycheck to paycheck

Workers going unpaid during the shutdown owe $438 million in rent and mortgage payments this month