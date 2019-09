${__nodeFiltered.put( 'id', 0 )} ${__nodeFiltered.put( 'name', ${string.replaceAll( "$!{__nodeFiltered.title}", '^\[.*?\]\s{0,}', "" )} )} ${__nodeFiltered.put( 'children', ${__nodeFiltered.get( '@children' )} )} ${__nodeFiltered.put( 'originalPath', ${string.replaceAll( "$!{__nodeFiltered.path}", '/$', '' )} )} ${__nodeFiltered.put( '__isCurrentPath', ${string.equals( "$!{__checkPath}", "$!{__currentSitePath}" )} )} ${__nodeFiltered.put( '__isCurrentURI', ${string.equals( "$!{__checkPath}", "$!{__checkURI}" )} )} ${__nodeFiltered.put( '__startsWithPath', ${string.startsWith( "$!{__currentSitePath}", "$!{__checkPath}" )} )} ${__nodeFiltered.put( 'selected', false )} ${__nodeFiltered.remove( '@children' )} ${__nodeFiltered.remove( 'path' )} ${__nodeFiltered.remove( 'title' )} ${__nodeFiltered.put( 'id', 0 )} ${__nodeFiltered.put( 'name', ${string.replaceAll( "$!{__nodeFiltered.title}", '^\[.*?\]\s{0,}', "" )} )} ${__nodeFiltered.put( 'children', ${__nodeFiltered.get( '@children' )} )} ${__nodeFiltered.put( 'originalPath', ${string.replaceAll( "$!{__nodeFiltered.path}", '/$', '' )} )} ${__nodeFiltered.put( '__isCurrentPath', ${string.equals( "$!{__checkPath}", "$!{__currentSitePath}" )} )} ${__nodeFiltered.put( '__isCurrentURI', ${string.equals( "$!{__checkPath}", "$!{__checkURI}" )} )} ${__nodeFiltered.put( '__startsWithPath', ${string.startsWith( "$!{__currentSitePath}", "$!{__checkPath}" )} )} ${__nodeFiltered.put( 'selected', false )} ${__nodeFiltered.remove( '@children' )} ${__nodeFiltered.remove( 'path' )} ${__nodeFiltered.remove( 'title' )} ${__nodeFiltered.put( 'id', 0 )} ${__nodeFiltered.put( 'name', ${string.replaceAll( "$!{__nodeFiltered.title}", '^\[.*?\]\s{0,}', "" )} )} ${__nodeFiltered.put( 'children', ${__nodeFiltered.get( '@children' )} )} ${__nodeFiltered.put( 'originalPath', ${string.replaceAll( "$!{__nodeFiltered.path}", '/$', '' )} )} ${__nodeFiltered.put( '__isCurrentPath', ${string.equals( "$!{__checkPath}", "$!{__currentSitePath}" )} )} ${__nodeFiltered.put( '__isCurrentURI', ${string.equals( "$!{__checkPath}", "$!{__checkURI}" )} )} ${__nodeFiltered.put( '__startsWithPath', ${string.startsWith( "$!{__currentSitePath}", "$!{__checkPath}" )} )} ${__nodeFiltered.put( 'selected', false )} ${__nodeFiltered.remove( '@children' )} ${__nodeFiltered.remove( 'path' )} ${__nodeFiltered.remove( 'title' )} ${__nodeFiltered.put( 'id', 0 )} ${__nodeFiltered.put( 'name', ${string.replaceAll( "$!{__nodeFiltered.title}", '^\[.*?\]\s{0,}', "" )} )} ${__nodeFiltered.put( 'children', ${__nodeFiltered.get( '@children' )} )} ${__nodeFiltered.put( 'originalPath', ${string.replaceAll( "$!{__nodeFiltered.path}", '/$', '' )} )} ${__nodeFiltered.put( '__isCurrentPath', ${string.equals( "$!{__checkPath}", "$!{__currentSitePath}" )} )} ${__nodeFiltered.put( '__isCurrentURI', ${string.equals( "$!{__checkPath}", "$!{__checkURI}" )} )} ${__nodeFiltered.put( '__startsWithPath', ${string.startsWith( "$!{__currentSitePath}", "$!{__checkPath}" )} )} ${__nodeFiltered.put( 'selected', false )} ${__nodeFiltered.remove( '@children' )} ${__nodeFiltered.remove( 'path' )} ${__nodeFiltered.remove( 'title' )} ${__nodeFiltered.put( 'id', 0 )} ${__nodeFiltered.put( 'name', ${string.replaceAll( "$!{__nodeFiltered.title}", '^\[.*?\]\s{0,}', "" )} )} ${__nodeFiltered.put( 'children', ${__nodeFiltered.get( '@children' )} )} ${__nodeFiltered.put( 'originalPath', ${string.replaceAll( "$!{__nodeFiltered.path}", '/$', '' )} )} ${__nodeFiltered.put( '__isCurrentPath', ${string.equals( "$!{__checkPath}", "$!{__currentSitePath}" )} )} ${__nodeFiltered.put( '__isCurrentURI', ${string.equals( "$!{__checkPath}", "$!{__checkURI}" )} )} ${__nodeFiltered.put( '__startsWithPath', ${string.startsWith( "$!{__currentSitePath}", "$!{__checkPath}" )} )} ${__nodeFiltered.put( 'selected', false )} ${__nodeFiltered.remove( '@children' )} ${__nodeFiltered.remove( 'path' )} ${__nodeFiltered.remove( 'title' )} ${__nodeFiltered.put( 'id', 0 )} ${__nodeFiltered.put( 'name', ${string.replaceAll( "$!{__nodeFiltered.title}", '^\[.*?\]\s{0,}', "" )} )} ${__nodeFiltered.put( 'children', ${__nodeFiltered.get( '@children' )} )} ${__nodeFiltered.put( 'originalPath', ${string.replaceAll( "$!{__nodeFiltered.path}", '/$', '' )} )} ${__nodeFiltered.put( '__isCurrentPath', ${string.equals( "$!{__checkPath}", "$!{__currentSitePath}" )} )} ${__nodeFiltered.put( '__isCurrentURI', ${string.equals( "$!{__checkPath}", "$!{__checkURI}" )} )} ${__nodeFiltered.put( '__startsWithPath', ${string.startsWith( "$!{__currentSitePath}", "$!{__checkPath}" )} )} ${__nodeFiltered.put( 'selected', false )} ${__nodeFiltered.remove( '@children' )} ${__nodeFiltered.remove( 'path' )} ${__nodeFiltered.remove( 'title' )} ${__nodeFiltered.put( 'id', 0 )} ${__nodeFiltered.put( 'name', ${string.replaceAll( "$!{__nodeFiltered.title}", '^\[.*?\]\s{0,}', "" )} )} ${__nodeFiltered.put( 'children', ${__nodeFiltered.get( '@children' )} )} ${__nodeFiltered.put( 'originalPath', ${string.replaceAll( "$!{__nodeFiltered.path}", '/$', '' )} )} ${__nodeFiltered.put( '__isCurrentPath', ${string.equals( "$!{__checkPath}", "$!{__currentSitePath}" )} )} ${__nodeFiltered.put( '__isCurrentURI', ${string.equals( "$!{__checkPath}", "$!{__checkURI}" )} )} ${__nodeFiltered.put( '__startsWithPath', ${string.startsWith( "$!{__currentSitePath}", "$!{__checkPath}" )} )} ${__nodeFiltered.put( 'selected', false )} ${__nodeFiltered.remove( '@children' )} ${__nodeFiltered.remove( 'path' )} ${__nodeFiltered.remove( 'title' )} ${__nodeFiltered.put( 'id', 0 )} ${__nodeFiltered.put( 'name', ${string.replaceAll( "$!{__nodeFiltered.title}", '^\[.*?\]\s{0,}', "" )} )} ${__nodeFiltered.put( 'children', ${__nodeFiltered.get( '@children' )} )} ${__nodeFiltered.put( 'originalPath', ${string.replaceAll( "$!{__nodeFiltered.path}", '/$', '' )} )} ${__nodeFiltered.put( '__isCurrentPath', ${string.equals( "$!{__checkPath}", "$!{__currentSitePath}" )} )} ${__nodeFiltered.put( '__isCurrentURI', ${string.equals( "$!{__checkPath}", "$!{__checkURI}" )} )} ${__nodeFiltered.put( '__startsWithPath', ${string.startsWith( "$!{__currentSitePath}", "$!{__checkPath}" )} )} ${__nodeFiltered.put( 'selected', false )} ${__nodeFiltered.remove( '@children' )} ${__nodeFiltered.remove( 'path' )} ${__nodeFiltered.remove( 'title' )} ${__nodeFiltered.put( 'id', 0 )} ${__nodeFiltered.put( 'name', ${string.replaceAll( "$!{__nodeFiltered.title}", '^\[.*?\]\s{0,}', "" )} )} ${__nodeFiltered.put( 'children', ${__nodeFiltered.get( '@children' )} )} ${__nodeFiltered.put( 'originalPath', ${string.replaceAll( "$!{__nodeFiltered.path}", '/$', '' )} )} ${__nodeFiltered.put( '__isCurrentPath', ${string.equals( "$!{__checkPath}", "$!{__currentSitePath}" )} )} ${__nodeFiltered.put( '__isCurrentURI', ${string.equals( "$!{__checkPath}", "$!{__checkURI}" )} )} ${__nodeFiltered.put( '__startsWithPath', ${string.startsWith( "$!{__currentSitePath}", "$!{__checkPath}" )} )} ${__nodeFiltered.put( 'selected', false )} ${__nodeFiltered.remove( '@children' )} ${__nodeFiltered.remove( 'path' )} ${__nodeFiltered.remove( 'title' )} ${__section.put( 'blogs', [] )} ${__section.put( 'blogs', [] )} ${__section.put( 'blogs', [] )} ${__section.put( 'blogs', [] )} ${__section.put( 'blogs', [] )} ${__section.put( 'blogs', [] )} ${__section.put( 'blogs', [] )} ${__section.put( 'blogs', [] )} ${__section.put( 'blogs', [] )}