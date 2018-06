Cadena de restaurantes celebrará a enfermeros este martes

Este martes, 5 de junio, la empresa Chipotle Mexican Grill ofrecerá un burrito, “bowl”, ensalada o una orden de tacos gratis en la compra de otro producto de igual o mayor precio.

Esta oferta “buy one, get one free” estará disponible solamente para los enfermeros y enfermeras de Estados Unidos y Canadá y se llevará a cabo con el fin de celebrar a todas las personas que ejercen esta profesión alrededor del país.

“Los enfermeros son algunas de las personas más desinteresadas y hacen contribuciones tan significativas a nuestra sociedad día tras día”, mencionó Laurie Schalow, jefa de comunicaciones de Chipotle, en un comunicado de prensa. “Cada año, queremos asegurarnos de hacer algo para que se sientan apreciados y garantizar que todo lo que hacen no pasa desapercibido”.

La promoción es válida para todo tipo de enfermeros que presenten una identificación válida como su licencia de enfermería o la identificación de enfermería de un hospital o consultorio médico.