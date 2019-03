Cámara aprueba proyecto que limita el aborto en Puerto Rico

La Cámara de Representantes aprobó este jueves el Proyecto del Senado 950, que limita el aborto en Puerto Rico.

La medida pasaría a Fortaleza para la firma del gobernador Ricardo Rosselló, pues ya recibió el aval del Senado la semana pasada.

Sin embargo, Rosselló dijo el sábado que si el proyecto no ha cambiado sustancialmente de lo que originalmente se pretendía, no lo va a firmar, si es aprobado sin enmiendas por la Cámara de Representantes.

“Yo no he leído la última versión. Para yo firmar ese proyecto, yo tengo que estar convencido de que no sea un obstáculo hacia los derechos de reproducción de la mujer se sostenga y que no vea otro impedimento para ello. Yo voy a estar evaluando el proyecto, no lo he leído”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Las enmiendas que sufrió el proyecto aprobado por el Senado, en su mayoría van dirigidas a aumentar la edad de una mujer para realizarse un aborto, y conseguir consentimiento de sus padres para dicha práctica.

“Tiene que haber un ejercicio bien claro de cómo esto no cruza la línea (de lo permitido por la ley federal). Pero ahora no tengo los elementos de juicio para saber eso. Si tengo el esquema de tomar decisiones, que es similar al de la Ley de Armas”, sostuvo.

Mira aquí nuestra programación en vivo.

Mantente informado con Telemundopr.com