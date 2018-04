Caos “amarillo” en el subway neoyorquino

NUEVA YORK – El subway neoyorquino fue escenario de una caótica escena luego de que una cuadrilla de trabajadores de la MTA decidiera pintar la línea amarilla que delimita el espacio de seguridad entre los rieles y la plataforma.

Sin embargo, los empleados eligieron el peor momento para embellecer el tren subterráneo, por lo que todo terminó en una marea de huellas amarillas.

El usuario de Twitter @boshj publicó la cómica escena alrededor de las 9:30 a.m. del miércoles. Todo ocurrió en la estación de Rockaway Avenue a lo largo del tren de la línea C.

someone just put down a fresh coat of yellow paint on the subway platform edge....... at 9:30 on a wednesday morning. this platform is going to be a mess of yellow footprints by the end of the day. what is going on pic.twitter.com/4SQa27HoCh

— bosh (noted transit enthusiast) (@boshj) April 25, 2018