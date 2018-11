Cardiólogos denuncian "tarifas ridículas" de aseguradoras

Varios cardiólogos le exigieron acción el miércoles a la directora de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Ángela Ávila por las supuestas acciones de dos aseguradoras y el pago por los servicios a estos especialistas del programa de salud VITAL.

“Lo que hace falta es voluntad política. Hasta ahora lo que hemos visto del Gobierno es mucha retórica, mucha demagogia y poca acción. Yo no conozco a ningún cardiólogo que se quiera ir de Puerto Rico y nos están obligando a irnos. Yo quiero ser cardiólogo en Puerto Rico y me están botando”, dijo el doctor Antonio Rentas, en conferencia de prensa.

“¿Ustedes saben cuánto nos pagan a los cardiólogos por ir a una sala de emergencia a las tres de la mañana a ver el paciente y nos tomamos de 10 minutos o una hora? Nos pagan $15 no importa el tiempo”, añadió Norma Devarie, presidenta de la Cooperativa de Cardiólogos de Puerto Rico (Cardiocoop).

Sin embargo, Medicare paga por visitas hasta $176. Si es un paciente crítico, pagan $276 por la visita del médico.

"Han sido múltiples las ocasiones en que nos hemos comunicado con ASES solicitando su intervención para que todas las aseguradoras cumplan con la orden administrativa de la agencia sobre paga justa y razonable. La inacción de ASES para que ello se cumpla, pudiera traer un caos en los servicios de salud que recibe nuestra gente", declaró Devarie.

Según Devarie, tanto Molina Health Care, como el Plan de Salud Menonita no cumplen con la Carta de ASES a las aseguradoras sobre el pago a los proveedores.

“Nos preocupa grandemente el que nuestros pacientes bajo una de estas aseguradoras, se vean afectados. Exigimos a ASES que actúe hoy mismo; que ordene a ambas aseguradoras a cumplir los requisitos que se les impusieron a la hora de incluirlas en el plan de salud del Gobierno”, sostuvo Devarie.

Según la doctora, hubo una conversación con los directivos de la aseguradora Menonita quienes admitieron que las tarifas por procedimientos invasivos estaban en 60 por ciento por debajo de lo acordado con el Plan de Salud del Gobierno y se iba a corregir.

Por su parte, Edmundo Jordán, exvicepresidente de la Sociedad Puertorriqueña de Cardiología le solicitó al Gobierno y la Junta de Control Fiscal que procuren una reunión con las aseguradoras para acordar unas tarifas que se ajusten al presente.

“Esto raya en lo ridículo. Estamos hablando de unas tarifas de $20 a $25 por visitas y esto no es sostenible. Si las tarifas no se ajustan, nuestra profesión no va a poder ofrecer servicios de una manera razonable”, expuso Jordán.

El colectivo de cardiólogos alegó que tarifas en todos los procesos no son razonables. "ASES no puede continuar ajena a esta acción de las aseguradoras y su impacto en la salud del pueblo", mencionó Devarie.

Los doctores alegaron que en el caso de Molina Health Care han sido varios los problemas que han confrontado diversos proveedores de salud. En el caso de las demás aseguradoras, Devarie alegó que aunque aumentaron un poco la tarifa para los procedimientos invasivos y no invasivos, pero el pago al proveedor por las visitas sigue bajo.

