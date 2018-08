La fiscalía determina que la muerte de Santos no fue involuntaria, el agente enfrentará cargos por la muerte. (Publicado martes 7 de agosto de 2018)

El oficial involucrado en una balacera que culminó con la vida de un puertorriqueño en Allentown, Pensilvania será encausado por el crimen.

Se informó que el agente Jonathan Roselli, quien lleva en la uniformada desde el 2017, enfrentará cargos por homicidio voluntario en la muerte de Joseph Santos, de 44 años, el pasado 28 de julio.

El fiscal de distrito de Lehigh County, Jim Martin, dijo que en la investigación no hallaron “rastros de racismo” y que todo se trató de “el acto de un policía inexperto quien temió por su propia seguridad”.

Martin explicó que tras evaluar las imágenes de vigilancia Santos estaba caminando hacia la patrulla policial y no corriendo. "No estaba armado", aseguró el fiscal quien además agregó que la víctima dijo "no lo hagas" en varias ocasiones.

La organización Make the Road PA se unió a los familiares de Santos para crear conciencia sobre lo ocurrido. Los activistas llevaron a cabo marchas y de hecho el martes tenían programado un evento.

"Vivimos en un país donde se le da poder a los que apoyan a los asesinos y promueven la corrupción. Sabemos que el caso de Joey no es el único, pero es parte del problema en el sistema en el que el color de nuestra piel y el acento puede ser considerado como mortal", destacó la organización en un parte de prensa.