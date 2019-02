Niños hallados en jaulas de perro se "encuentran bien"

Más Videos (1 of 9)

TEXAS – Autoridades del Departamento de Servicio de Protección al Menor (CPS, por su siglas en inglés) indicaron que los cuatro niños hallados dentro de jaulas de perro rodeados de heces y orina, fueron dados de alta del hospital y se encuentran bajo cuidado temporal.

La vocera Marissa Gonzáles, dijo a The Associated Press, que los tres niños, de edades 5, 3, y 1, y la niña de 4 años, "se encuentran bien", pero no quiso dar mayores detalles.

El descubrimiento de los menores se realizó el martes en el Condado Wise, tras una llamada donde se reportaba un disturbio doméstico en la propiedad ubicada cerca de County Road 4930.

De acuerdo con oficiales, Andrew Joseph Fabila, de 24 años, tenía varios rasguños en su rostro y mientras hablaban con su pareja, fue cuando los agentes escucharon voces de niños que provenían del exterior.

Es ahí donde encontraron a los pequeños.

Paige Harkings, de 24 años y quien es la madre de los cuatro menores, enfrenta cuatro cargos por poner en peligro la vida de un menor así como un cargo por asalto agravado.

Mientras tanto, Fabila enfrenta cuatro cargos por poner en peligro a un menor, según autoridades.

Este miércoles, se le fijaron a cada uno fianza de $15,000 dólares por cada cargo. De esta manera, para Fabila son $60,000 y para Harkings son $75,000.

Craig Johnson, portavoz de la Oficina de Alguaciles del Condado Wise, indicó que los agentes encontraron a cuatro niños en lo que describieron como un ambiente sucio y desordenado.

Por su parte, el Servicio de Protección al Menor (CPS, por su siglas en inglés) indicó que ya habían tenido contacto con Harkings y Fabila, cuando vivían en otra dirección, pero que también están investigando este incidente.