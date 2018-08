Cargos federales a compañía de tutorías por fraude al DE

El primero de agosto, un gran jurado federal acusó de siete cargos a Creative Educational and Psychological Services, Inc., el presidente de la corporación Coral Rivera Arroyo, y otros tres empleados por supuesta conspiración por fraude postal, conspiración para cometer robos y conversión de dinero y propiedad del gobierno, y robo de dinero y propiedades del gobierno, anunció el martes, la fiscal federal, Rosa Emilia Rodríguez Vélez.

"Los fondos del programa de Servicios Suplementarios de Educación proporcionan recursos críticos para los estudiantes merecedores que buscan mejorar su rendimiento académico. El Departamento de Justicia investigará agresivamente y procesará a las personas y empresas que opten por enriquecerse ilegalmente a expensas de nuestros estudiantes y el contribuyente estadounidense, en lugar de proporcionar los servicios educativos facturados ", dijo Rodríguez Vélez en declaraciones escritas.

"Estos arrestos demuestran el compromiso federal combinado para combatir el fraude, el desperdicio y el abuso", añadió.

El Departamento de Educación, la Oficina del Inspector General y el FBI están a cargo de la investigación con la asistencia de la Contraloría de Puerto Rico.

La acusación formal alega que desde aproximadamente 2011 hasta 2014, los demandados Rivera-Arroyo, Frankil González-Pagán, Dennys Alfredo Soto y Myrnaliz Navarro-Rodríguez se involucraron en una conspiración y un ardid para estafar y facturar al Departamento de Educación de Puerto Rico (DE) para servicios que no se prestaron o no se pagaron según el contrato de Creative con DE. El plan incluía reportar falsamente a DE que Creative había proporcionado tutoría de Servicios Educativos Suplementarios (SES) para horas específicas a estudiantes específicos cuando, de hecho, no todos los servicios facturados para la tutoría SES habían sido provistos a todos los estudiantes.

La conspiración y el plan para defraudar incluyeron, pero no se limitaron a la fabricación de registros falsos de asistencia biométrica; registros falsos que admiten entradas de asistencia manual; registros falsos que respaldan la notificación de la prueba posterior; y falsificando las firmas de estudiantes, padres y maestros en los registros.

Durante la duración de la conspiración, Creative Educational and Psychological Services, Inc., a través de sus empleados y / o contratistas, causó deliberadamente que el DE emitiera aproximadamente 32 cheques pagaderos a Creative por un total de 24,927,125.56 dólares en fondos del Título I en pago de facturas que contienen y son compatibles mediante información materialmente falsa y firmas falsificadas.

El caso es procesado por el fiscal adjunto de los Estados Unidos, Seth Erbe. Si se los encuentra culpables, los acusados ​​enfrentan una pena máxima de 20 años en prisión.