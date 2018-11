Más Videos (1 of 9)

NUEVA JERSEY – Una padre de familia, su esposa e hijas fueron víctimas de un "violento homicidio" previo a un incendio registrado en la mansión en la que residían en el sector de Colts Neck, según fiscales.

Se informó que el hombre, de 50 años, fue hallado baleado frente a la vivienda, mientras que la mujer y las dos menores, de 11 y 8 años respectivamente, estaban calcinadas en el interior de la estructura. Registros públicos muestran que la mansión era propiedad de Keith Caneiro, de 50 años, y Jennifer Caneiro, de 45.

Hasta el momento los cadáveres no han sido identificados, a la espera de que el forense determine la causa de la muerte. Sin embargo, el fiscal Christopher Gramiccioni destacó que "no hay razón para creeer que se trata de otras personas que no sean esa familia en específico".

A la par con esta investigación se generó otra en la que el hermano del fallecido, identificado como Paul Caneiro, fue arrestado y acusado por incendio intencional agravado. El fiscal dijo que éste cargo podría implicar de cinco a diez años en prisión.

Estas acusaciones responden al siniestro generado en la vivienda del individuo ubicada en Tilton Drive en Ocean Township.

Gramiccioni explicó que la mujer y dos hijos de Paul caneiro estaban en la estructura cuando surgió el fuego, pero pudieron escapar. No dejó claro el estatus de éstos en términos de testificar.

El fiscal sostuvo que su equipo, en conjunto con el FBI, esperan poder trabajar en la escena fatal en el exclusivo sector de la calle Willow Brook Road durante el feriado. Dijo además que en términos de cornología de eventos se atendieron dos incendios, uno en Ocean Township y otro en Colts Neck.

El perfil de Caneiro en LinkedIn lo describe como el CEO y director de tecnología de una compañía en el área de la ciudad de Nueva York llamada Square One. Su perfil dice que se graduó de la Universidad de Columbia con una Maestría en Ciencias en 2018 y anteriormente recibió certificaciones de la plataforma en línea de Harvard Business School.

La zona es conocida por sus mansiones, algunas propiedad de famosos. Queen Latifah vendió su propiedad allí en 2015.