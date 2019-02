La boricua Carla Cortijo sale de Exatlón

Más Videos (1 of 9)

La atleta boricua Carla Cortijo abandonó este lunes, la competencia de Telemundo ''Exatlón Estados Unidos'', tras sufrir una lesión y una revisión médica determinó su salida del reality.

“No puedo ni hablar honestamente…es la peor manera, como atleta creo que es lo peor, no terminar lo que uno comienza. Yo he padecido de lesiones y siempre me pregunto del ¿por qué?, pero lo único que puedo decir es que confío en los planes de Dios, porque las cosas pasan por algo y sé que lo mejor está por venir”, expresó Cortijo.

Desafortunadamente la atleta no pudo cumplir su objetivo de llegar hasta las últimas instancias de este reality, por las normas de la competencia.

