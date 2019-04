Carlos Mercader renuncia como director ejecutivo de Prfaa

El licenciado Carlos Mercader Pérez, director ejecutivo de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico Washington, D.C., renunció a su puesto el miércoles para atender una situación de salud.

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares agradeció la labor del licenciado.

“Agradezco al licenciado Carlos Mercader Pérez por el servicio de excelencia al Pueblo de Puerto Rico desde la capital federal. Sin duda, Carlos y su equipo de trabajo han sido fundamentales a la hora de comunicar la agenda de política pública de nuestra Administración y las necesidades de los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico ante todos los sectores políticos, gubernamentales y cívicos, no solo en Washington, D.C. sino en toda la nación”, sentenció Rosselló Nevares.

El primer mandatario destacó el liderato de Mercader Pérez durante la respuesta a la emergencia y recuperación del desastre provocado por el embate de los huracanes Irma y María en la Isla.

Asimismo, sostuvo que el director ejecutivo de PRFAA fue clave en lograr que el Consejo de Ciudades Inteligentes (Smart Cities Council) reuniera en Puerto Rico a legisladores, alcaldes, jefes de agencias, organizaciones sin fines de lucro y compañías privadas, con la intención de encaminar un diseño de reconstrucción inteligente para la Isla. El primer ejecutivo recordó además que Mercader Pérez encaminó las conversaciones con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para que Puerto Rico fuera incluido en las Zonas de Oportunidad, programa que viabiliza nuevas reglas sobre la tributación de ganancias de capital y que promueve un ambiente más favorable para atraer la inversión privada y ayudar en el desarrollo económico de nuestras comunidades de bajos ingresos.

Mercader Pérez, por su parte, agradeció la confianza brindada por el primer ejecutivo y atribuyó su salida a una condición de salud.

“Con la satisfacción y el orgullo que me brinda el trabajo realizado y el convencimiento de que PRFAA está más capacitada que nunca para poder seguir abonando con su Administración al progreso de nuestra Isla, considero que es el momento adecuado para emprender nuevas gestas personales y atender una condición seria de salud que me diagnosticaron y que me mantuvo hospitalizado por varios días durante el mes de marzo”, sostuvo el director ejecutivo de PRFAA. El subdirector de PRFAA, George Laws García, ocupará la dirección ejecutiva de manera interina a partir del 30 de abril de 2019, cuando se hace efectiva la renuncia del licenciado Mercader Pérez.

