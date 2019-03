Más Videos (1 of 9)

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto anticipó el lunes, que su determinación política causará controversia.

“Sobre mi permanencia en el Partido Popular, o no, hablaré el viernes”, dijo Cruz Soto en conferencia de prensa.

"Gobierno no quiere divulgar a quién le regala nuestro dinero"

La Opinión de Jay (Publicado hace 5 horas)

“Yo estoy muy consciente de que lo que yo diga el viernes, va a ser motivo de controversia. Miren. Si yo digo que me quedo en el Partido Popular van a decir por qué no tengo los pantalones o la falda para irme o por oportunismo político. Se van a olvidar que en marzo 18 del 2012, fui la candidata que más votos sacó y tenía mi puesto asegurado y una posible vicepresidencia de la Cámara era lo que se hablaba en ese momento y que una semana después, me tiré al vacío cuando las encuestas decían que había entre un 21 a un 30 por ciento en contra de que yo ganara la alcaldía"

“Si yo digo que voy a correr para la comisaría, van a decir que es porque no tuve la valentía para correr a la gobernación. Si digo que voy a correr para la gobernación van a decir que es que no tuve la valentía de correr, porque últimamente la política aquí se ha convertido en un deporte de machismo, expresado por mujeres”, acotó.

JSF defiende su ley PROMESA

Además exhorta a Noel Zamot a acudir al FBI para detener acusaciones contra el gobierno. (Publicado hace 16 minutos)

Mira nuestra programación aquí

Mira nuestra programación aquí