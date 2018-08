Yulín: "el gobernador tiene gente a su lado que no sirve"

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto reaccionó el miércoles al informe de la Universidad George Washington, que calculó en 2,975 las personas que murieron como consecuencia directa e indirecta del huracán María.

"Mi única petición a esos 2,975 personas que murieron solas, es que sepan que no fue porque el gobernador (Ricardo Rosselló Nevares) no quiso llegar a donde ellos. Que no fue porque Carmen Yulín no quiso llegar a donde ellos. Fue porque no pudimos llegar donde ellos. El gobernador en todos mis tratos con él me ha demostrado que es un hombre bueno, pero tiene gente a su alrededor que no sirve. (Héctor) Pesquera no sirve y no debe estar. Y se comienza con despedirlo", dijo Cruz Soto a preguntas de la prensa.

“Todos cometimos errores. Porque en una crisis humanitaria, uno nunca debe quedar satisfecho. Yo creo que el gobernador trata un poco de atemperar las cosas al decir que se equivocó, pero estuvo sentado al lado del presidente (de Estados Unidos, Donald Trump) cuando el presidente se dio 10 de 10 (en el manejo de la emergencia) y no sacó la cara por el pueblo de Puerto Rico. Pero no le podemos echar la culpa al gobernador por las muertes. Seríamos altamente irresponsables y altamente injustos. Pero ahora el gobernador tiene una oportunidad botando a Héctor Pesquera", añadió.

La alcaldesa entiende que Pesquera no debe ser parte de la Comisión que va a trabajar con las recomendaciones del informe de la universidad George Washington.

"Porque es el cabro velando las lechugas", sostuvo.

Cruz Soto habló también de los errores que cometió en el manejo de la emergencia.

“Yo creo que un error craso que cometimos fue pensar que el municipio fuese esa primera línea de respuesta. Yo me tardé cuatro meses en recoger 283 millones de libras de escombros. Si lo tuviese que hacer otra vez, empezaría primero por las vías principales y luego empezaría de la periferia hacia adentro, en vez de adentro hacia afuera. Tampoco teníamos suficientes camiones”, mencionó.

A juicio de la alcaldesa, el presidente de Estados Unidos y el gobierno federal fueron los principales responsables de las muertes como consecuencia del huracán.

