Carmen Yulín paga vacaciones acumuladas

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, pagó el viernes el exceso de vacaciones acumuladas a 56 empleados.

“Tal y como me he comprometido con los empleados del Municipio de San Juan, hemos ido cumpliendo con los pagos correspondientes a los distintos beneficios según han ido llegando los recursos. De esa manera, hemos podido hacer el pago de exceso de vacaciones acumuladas correspondientes al año fiscal 2016-2017 que termina hoy”, expresó la alcaldesa en declaraciones escritas.

“Los empleados beneficiados en este pago pertenecen a una diversidad de departamentos municipales”, añadió.

Sostuvo que “por otro lado, el Banco Gubernamental de Fomento nos debe 115.6 millones de dólares entre el exceso del CAE, en intereses ganados en nuestras cuentas que no nos han pagado y facturas sometidas para proyectos de construcción que el BGF no pago y tuvimos que pagar nosotros para terminar la obra. Además, el Banco Gubernamental tiene préstamos de 84.4 millones de dólares que hemos pagado y pre pagado y no nos han desembolsado”.

