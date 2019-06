"Carmen Yulín crea fundación, pero incumple con promesas"

Más Videos (1 of 9)

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, publicó un documental cuyo costo fue cerca de $25,500 que supuestamente se pagó con fondos de la fundación que creó luego del huracán María.

La fundación "Alguien Ayúdenos/Somebody Help Us" fue establecida como un organismo no gubernamental sin fines de lucro bajo un acuerdo de colaboración con el Municipio de San Juan.

Según la página web, todas las contribuciones recaudadas deberían ser utilizadas para ayudar en los esfuerzos de recuperación con instalaciones de sistemas de purificación de agua, alimentos, medicinas, asistencia a personas con necesidades especiales, materiales de construcción para la reparación de casas y centros comunales.

Sin embargo, aseguran que incumplió con las promesas y el propósito de la fundación.

