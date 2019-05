Cartas del gobierno preocupan a patronos y empleados

Avisan sobre trabajadores cuyos números de seguro social no concuerdan con sus identidades. (Publicado hace 15 minutos)

El gobierno de Donald Trump envió 570,000 cartas a empleadores y negocios, avisándoles, con nombre y apellido, sobre trabajadores cuyos números de seguro social no concuerdan con sus identidades, según informó The New York Times.

Ese medio de comunicación afirma que las cartas han sido enviadas a dueños de negocios de construcción, restaurantes y en la industria de la agricultura.

Las cartas están poniendo a miles de empresarios en una posición difícil: mantener a esos trabajadores y arriesgarse a una multa del gobierno o perderlos si es que son indocumentados.

“No van a poder encontrar tan fácilmente quién los reemplace, porque en este momento el desempleo está en 3.6%”, dijo el economista Isaac Cohen.

Las discrepancias podrían tratarse de simples errores en los datos del empleado, pero también pudieran indicar un estatus migratorio cuestionable.

La Administración del Seguro Social indicó en un comunicado que está “comprometida con mantener un récord exacto de los ingresos de las personas que se usa para determinar la cantidad de los beneficios que ellos se han ganado”.

Muchos congresistas demócratas y activistas han dicho que esto es solamente una movida más del presidente para perjudicar a los indocumentados.