Pablo Lyle sufre derrota judicial: ¿Qué viene ahora?

SUR DE LA FLORIDA - El actor mexicano Pablo Lyle perdió este jueves su primera batalla judicial en una corte criminal de Miami-Dade, luego de que un juez le negó el argumento de defensa propia con el que pedían desestimar el caso por el homicidio de un hombre de 63 años.

A pesar de las pruebas adicionales que presentaron sus abogados e incluso del testimonio y las lágrimas del acusado, Lyle no convenció al juez Alan Fine.

El actor de telenovelas y series podrá apelar la decisión o prepararse para el juicio por homicidio involuntario. De ser hallado culpable podría enfrentar hasta 15 años de cárcel por la muerte de Juan Ricardo Hernández, de origen cubano.

Lyle puede ahora apelar la decisión del juez o prepararse para un juicio. "El juez decidió que el caso va a llegar a jurado, pero tenemos mucha confianza de que un juicio terminará bien para Pablo", aseguró uno de sus abogados.

"Tenía miedo de perder a mi familia, de que matara a mis hijos", dijo Lyle en su declaración ante la corte. Estas declaraciones son las primeras que el actor mexicano hace después del fatal incidente que ocurrió en una carretera de Miami el pasado 31 de marzo.

Según Lyle, cuando se bajó del auto a confrontar a Hernández este le gritó "eres un idiota, un loco, un estúpido" y se puso en posición de "defensa", por lo que Lyle respondió con un puño que lo dejó inconsciente en el piso. Hernández murió luego de varios días en el hospital.

La estrella de telenovelas admitió que se regresó al carro, hicieron una vuelta en U y se fueron del lugar para retomar su trayecto al aeropuerto de Miami. Poco antes de despegar, fue detenido.

OTRAS PRUEBAS REVELADORAS

En la audiencia se divulgó el revelador video del interrogatorio de Lyle, de 32 años, poco después del violento incidente y de ser detenido en el aeropuerto de Miami cuando intentaba escapar y regresar a México. "Estaba asustado, estaba muy preocupado por mis hijos (...) No estaba tratando de ser un imbécil o violento, pensé que me estaba defendiendo", dijo Lyle en esa madrugada del 31 de marzo.

Bruce Lehr, abogado de Lyle, dijo que "Pablo quería proteger a su familia y temía que Hernández tuviera un arma en su auto (...) Solo le pegó una vez, no usó una piedra ni le pegó repetidamente".

Lehr aseguró que su cliente respondió así al ser la "única opción" después de que Hernández se le acercó a la ventana del vehículo en el que Lyle iba acompañado de su cuñado y sus hijos pequeños. "Lo único que sabía es que (Hernández) era un hombre violento y maniaco", agregó el abogado.

Este argumento fue cuestionado por la fiscal del caso, quien dijo que Lyle le pegó "tan duro" a Hernández que este perdió la conciencia justo después del puñetazo.

Una joven que presenció el incidente también testificó y cuestionó que el actor hubiese dejado a Hernández tirado en el suelo. "Estoy enojada por lo que hizo. Uno no deja morir a una persona tirada en el piso. Eso ni siquiera se le haría a un animal", aseguró.

Lucas Del Fino, cuñado de Lyle y quien manejaba el auto ese día, reconoció que en su trayectoria al aeropuerto de Miami cometió una imprudencia al cerrar inconscientemente el auto en el que iba Hernández, lo que desató la "furia" del hombre cubano.

"Empezó a golpear la ventana de mi carro y a gritarme "¿estás loco?, idiota, imbécil. Me bajé para tratar de alejarlo, le grité que no tocara mi auto, luego vi que el carro seguía andando y me devolví", contó Del Fine al reconocer que olvidó poner en parqueo el vehículo en el que estaban su hijo y los hijos de Lyle.