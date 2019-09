La jueza Maria Rivera Corrujo determinó este lunes causa para juicio contra Jensen Medina Cardona, acusado por el asesinato de Arellys Mercado.

Medina Cardona enfrenta cargos por violación a la Ley de Armas y asesinato en primer grando. La jueza informó que la lectura de acusación será el 3 de octubre y el juicio en su fondo el 24.

"La Justicia para mi hija se va a hacer realidad"

Familia de Arellys Mercado se muestra complacida con el trabajo de la fiscalía. (Publicado hace 29 minutos)

A continuación, sigue el minuto a minuto de la vista:

El Ministerio Público sometió su caso luego de presentar como evidencia el reporte del examinador de armas Abdiel Ramírez Negrón, quien no declaró en sala.

El cuarto testigo de la fiscalía, Gabriel Ávalo De Castro, declaró este lunes que detuvo al conductor de un vehículo que salía a toda prisa de Villa Marina en la noche del 18 de agosto, después de haber escuchado un disparo.

En sala, el joven, quien dijo ser marino mercante y tener 21 años, señaló a Medina Cardona como el conductor de ese vehículo. Alegó que el hombre se veía nervioso, por lo que decidió dejarlo ir, no sin antes anotar parte de la tabillla de la RAM negra.

Testigo dice que intentó detener a Jensen en la marina

Alegó que conducía a toda prisa, tras escucharse un disparo. (Publicado hace 3 horas)

Culima contrainterrogatorio a novio de Arellys

El licenciado Jorge Gordon, uno de los abogados de Medina Cardona continúo su contrainterrogatorio al testigo del Ministerio Publico, Joseph Howe García, sobre la muerte de Arellys Mercado Ríos.

Howe García, tercer testigo del Ministerio Público, era el novio de la víctima.

Gordon utilizó el video aumentado 200 veces (zoom) que la fiscalía presentó como evidencia (Exhibit 6) para confrontar a Howe García con las inconsistencias de su testimonio en sala el pasado jueves y en su declaración jurada. El video (en esta parte del contrainterrogatorio) va desde las 9:35:52 hasta 9:41:05 de la noche del 18 de agosto.

Por ejemplo, en su testimonio alegó que cuando la persona- que identificó en sala como Jensen Medina Cardona- llegó al lugar donde se encontraba su embarcación en la noche del 18 de agosto, Howe García estaba dentro del bote, pero el video lo ubica en el muelle de cemento fuera de la embarcación.

Mencionó que el sujeto llegó con una mujer, pero según el video, el hombre llegó solo. La mujer se acercó al bote tres minutos después.

Según el video, el hombre no se ve “manoteando” e interactuó con Arellys y Howie García, previo a que este se metiera al bote.

“Usted dijo que estaba altera’o ¿Y estando usted en el muelle de cemento con Arellys, usted no le dice nada y se retira a su embarcación?”, preguntó Gordon

“Correcto”, contestó el testigo.

Howe García expuso a preguntas de Gordon que en ese momento no entró a la embarcación a buscar el teléfono. Desde que la persona que se entiende era Medina Cardona llegó frente al barco hasta que Howe García le entregó el teléfono pasaron 3 minutos.

En el video, la persona se mantiene en el lugar y no se aprecia el evento que declaró el testigo cuando supuestamente Joan utiliza la luz de su teléfono móvil para alumbrar el lugar. Howe García alegó que la persona que identificó como Jensen Medina Cardona le preguntó a Joan por el teléfono y ella le contestó que en ellos no habían encontrado ningún teléfono.

“¿Eso no lo ve porque no pasó?”, le pregunta Gordon. “Yo lo vi”, contestó Howie García.

Sin embargo, a preguntas del licenciado Jorge Gordon, el testigo admitió que estaba de espaldas al sujeto y a Arellys, que en ese momento estaba al lado del imputado.

“¿Usted escucha a una persona gritando y no le hace caso, eso es lo que lo dijo usted a la jueza?”, le preguntó el abogado.

A preguntas del licenciado Gordon, el testigo confirma que pasaron tres minutos desde que Joan sale del barco y se posiciona detrás de Arellys, que persigue al imputado que se aleja de la embarcación. En ese periodo de tiempo, la segunda persona (que se entiende es la mujer que acompañaba a Medina Cardona se va acercando al lugar.

“¿Mire a ver si es cierto testigo, que Arellys lo empuja?”, preguntó Gordon. “No lo vi”, contestó el testigo.

A raíz de la contestación, el testigo y la jueza pidieron ver nuevamente el extracto del video.

“El la empujó primero dijo el testigo, quien se descompuso durante el contrainterrogatorio en el momento en que se ve “el destello” que se entiende fue el disparo que le causó la muerte a Mercado Ríos.

El abogado de Medina Cardona le preguntó al testigo sobre el proceso que siguió el agente investigador Luis Alejandro Velázquez para identificar al imputado. El testigo contestó que por redes sociales vio fotos de Medina Cardona que lo calificaban como sospechoso.

En específico, Jorge Gordon cuestionó sobre el peinado en la cartilla de fotos que le presentaron para identificar a Medina Cardona (la foto numero 6). Según Gordon, la única foto que tenía un peinado tipo “mohawk” era Medina Cardona. Le preguntó además si la foto era “más clarita” que las demás, pero el testigo contestó que las vio todas iguales.

Sobre su profesión, Jorge Gordon le preguntó si Howe García tenía licencia de ingeniero mecánico, a lo que el testigo admitió que no tiene licencia de ingeniero, aunque trabaja como ingeniero mecánico.

El abogado también le preguntó sobre un accidente acuático que ocurrió en el año 2013 en Luquillo, pregunta que fue objetada y declarada ha lugar por la jueza. Gordon concluyó su contrainterrogatorio.

"Quisiera ponerlo en pausa"

Novio de Arellys se descompone al ver video de su asesinato. (Publicado hace 6 horas)

Testifica novio de Arellys

El pasado viernes, durante un segundo día de testimonios, la pareja de Arellys narró su versión de los hechos.

Howe identificó a Medina como el hombre que le disparó a la mujer.

Los momentos más impactantes del testimonio de pareja de Arellys

El video fue editado para resumir sus declaraciones sobre los momentos antes, durante y después del asesinato de la joven. (Publicado jueves 12 de septiembre de 2019)

El testigo narró que habían pasado el día en Icacos y que, al llegar al muelle, Arellys encontró un celular. Poco después, un hombre alterado se acercó a su embarcación reclamando el teléfono, por lo que él se lo entregó.

Howe García dijo que en ese momento, el imputado se calmó, pero una mujer que lo acompañaba le dijo algo como “viste, te querían robar el celular, chorro de puercos”. Acto seguido, el individuo volvió a ponerse furioso.

“Ustedes no me conocen. Ustedes no saben quién yo soy”, supuestamente dijo el individuo, quien también, según el relato del testigo, la empujaba a Arellys. La mujer le decía que no le importaba quién era él.

“Yo lo que escucho es un ‘clac- clac’ y lo que veo luego es ‘pum’”, decía el testigo mientras gesticulaba con su mano derecha cerrada en forma de puño. García utilizó al fiscal Eduardo Beale para dramatizar el gesto que culminó con la muerte de Arellys. La mano derecha (en la cual el testigo vio el arma de fuego) estaba en el área del cuello de la mujer.

“Eso yo lo vi en cámara lenta. Yo dije, esto no puede ser. Le vi la cara y le vi el roto al arma”, sostuvo en sala.

“Yo me quedé paralizado. ¡No tenía nada con qué defenderme! Yo quería tratar de salir del bote”, dijo el testigo antes de comenzar a llorar, por lo que decretaron un receso.

Cuando continuaron, el testigo dijo que jamás olvidaría la cara de Jensen Medina. “¡Me la mató! ¡Me la mató!”, recordó sollozando.

¿Posible teoría de defensa propia? - el contrainterrogatorio

El licenciado Jorge Gordon, uno de los abogados de Jensen Medina, expuso la teoría en sala de que durante el incidente de la muerte de Arellys hubo un altercado verbal y físico entre ambos.

Gordon le preguntó a Howie García si la mujer le dijo al sujeto que era un “cabr*n, se le cagó en la madre, le dijo que era un hijo de la gran p**a y lo empujó”.

Howie García dijo no recordar que esos eventos ocurrieran.

“¿Seria cierto decirle a la señora jueza, que en el momento antes de la detonación, Arellys se acercó al individuo y le agarró las manos?”, preguntó Gordon. “No me recuerdo”, contestó el testigo.

Gordon comenzó a presentarle al testigo un video (Exhibit 6 del Ministerio Público) a tamaño aumentado (zoom) 200 veces. El licenciado llegó hasta el momento en que Arellys le entrega el teléfono a García el teléfono móvil que encontró en el muelle. El testigo guardó el teléfono en la cabina del capitán.

El teléfono supuestamente pertenecía a Medina Cardona y fue el detonante que culminó con la muerte de Arellys.

El abogado de la defensa invirtió gran parte de su contra interrogatorio repasando el testimonio en sala de Howie García y confrontándolo con la declaración jurada a las autoridades para hacer notar los sucesos que no se encuentran en dicho documento.

Por su parte, el fiscal Yamil Juarbe argumentó que el licenciado Gordon no logró en esta parte del proceso minar el testimonio de Howie García.

“Lo que puedo decir es que ese es el trabajo de la defensa. A mi modo de ver las cosas, no lo logró. Pero, continuamos el lunes”, dijo el fiscal Juarbe al ser cuestionado sobre si la defensa de Medina Cardona logró minar la credibilidad sobre el testimonio del testigo.

“Estoy satisfecho. Desde que el testigo se sentó ha sido valiente, ha dicho su verdad”, añadió al catalogar el mismo como “demoledor”, para la defensa del imputado.

Lo que ocurrió el pasado miércoles

El primer testigo en declarar fue el agente Alexis Pérez Roldán, de Servicios Técnicos, quien tuvo a su cargo la recopilación de la evidencia el 18 de agosto, cuando ocurrió el crimen.

El agente declaró que en la escena, en Villa Marina, encontró cuatro piezas de evidencia: una botella de agua, una gorra, el cadáver de Mercado Ríos y un casquillo de bala 9 milímetros.

El testigo admitió, además, que como parte de procesar la escena del crimen, no embaló las manos de Arellys Mercado Ríos ni tampoco tomó muestras de la sangre que había en el suelo y en uno de sus muslos, debido a que no mostraba signos de defensa.

El segundo testigo fue el agente Jorge Rosario, de la sección técnica de grabaciones de la Policía, validó los videos de las cámaras de seguridad de Villa Marina.

Muestran en sala imágenes captadas por la cámara de seguridad de Villa Marina

En el video se puede observar lo que aparenta ser un altercado y cuando cae una persona. (Publicado jueves 12 de septiembre de 2019)

A preguntas del fiscal Jaime Perea, Rosario explicó que en la madrugada del lunes lo llamaron para que se reportara al lugar del incidente para extraer los videos de las cámaras de seguridad. Rosario salió de Humacao y llegó a eso de las 2:00 a.m. a Villa Marina.

El agente grabó tres videos y unas tomas de foto de video, que a pesar de las objeciones del abogado de defensa, Jorge Gordon se admitieron como evidencia.

El video número 6 (según marcado como evidencia) muestra el incidente en el área del muelle a eso de las 9:39 p.m.. El suceso duró cerca 2 minutos (9:41 de la noche).

Mientras, el video número 4 muestra la llegada a la marina de la guagua Dodge Ram negra que se entiende es propiedad de Medina Cardona.