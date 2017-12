El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos "Johnny" Méndez, reiteró este viernes que el representante Ramón Luis Rodríguez tiene hasta el domingo para renunciar.

En entrevista radial (WKAQ), Méndez adelantó que, de no recibir la renuncia, la Cámara tomaría acciones.

"La verdad es una: la verdad es simple y sencilla. Si ella señala quien fue su agresor se acabo el evento,", sostuvo Méndez. "Mientras tanto, lo q hay es de su puño y letra dijo que fue él", añadió.



Mientras, los representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP), José Aponte, María Milagros Charbonier, Yashira Lebrón y Ángel Bulerín le exigieron al representante que haga público los nombres de los legisladores que supuestamente le indicaron en privado que no estaban deacuerdo con la decisión de expulsarlo del caucus.

Conferencia de prensa del representante Rodríguez Ruiz

Conferencia de prensa del representante Rodríguez Ruiz (Publicado martes 5 de diciembre de 2017)

“Basta ya de mentiras y de esconder asuntos. Es tiempo de que el representante hable claro. Hoy levantó otro asunto que es totalmente falso. Dijo en varias entrevistas radiales que algunos de los compañeros lo llamaron a decirle que no querían votar por la expulsión del caucus, pero lo hicieron por miedo. Nuestro Presidente nunca, jamás haría algo así y todos los sabemos. Pero es bien fácil decir cosas al aire sin datos, hoy lo emplazamos para que diga los nombres de estos compañeros. Que hable claro. Dijo que eran muchos, pues que diga los nombres”, señaló Aponte en un comunicado.

Por su parte, Charbonier dijo que Rodríguez Ruiz debería articular sus defensas.

Rodríguez Ruiz cuestiona fuerza moral de quienes exigen su renuncia

Recuerda el arresto del representante June Rivera. (Publicado jueves 7 de diciembre de 2017)

“Las situaciones que enfrenté han sido públicas fueron enfrentadas públicamente, presentando evidencias claras y contundentes que finalmente fueron aclaradas. No manipulo ni manipularé nunca la verdad porque la verdad no tiene matices, no es gris, no es incoherente, no es arrogante y altanera, no se dice a medias, la verdad no suena nunca a venganza, tiene nombres y apellidos, suena a verdad siempre”, sostuvo Charbonier.

En entrevista radial (Radio Isla), Charbonier fue más allá y dijo que Rodríguez presenta el perfil de un maltratante.

Mientras, Bulerín sostuvo que “es fácil levantar dudas sin mencionar nombres. Todos votaron por su expulsión del caucus, eso fue la verdad. También es verdad que nadie fue forzado a ese voto, nadie. Ha llegado el momento para que aclare esta alegación que él mismo presentó. Si es cierto lo que dijo, que no es así, pues que diga los nombres y no se escude en que los quiere proteger. Que lo diga”.

Lebrón, entretanto, recalcó que el legislador del Distrito 27 no ha sido claro en sus expresiones.

“Todavía no hay una contestación clara sobre los hechos de violencia domestica que ocurrieron hace ya mas de un mes. El momento ha llegado para que explique qué sucedió”, apuntó.