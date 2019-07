Charbonier insiste "NO" puede pedirle la renuncia a Rosselló

La representante María Milagros "Tata" Charbonier expresó este domingo que NO puede pedir públicamente al gobernador Ricardo Rosselló Nevares que renuncie.

Para explicar sus razones, la funcionaria recurrió a Facebook, donde publicó un extenso escrito. En el mismo, reitera que solo recomendará al Ejecutivo " reflexión y desprendimiento" en sus decisiones.

A continuación, podrás leerlas:

“A diario me solicitan que le pida al Gobernador que renuncie. Esta servidora le ha solicitado a nuestro Gobernador, reflexión y desprendimiento en sus decisiones desde el primer día que surgió esta controversia. Continuaré solicitándole al Gobernador de Puerto Rico que, como persona, padre, esposo, amigo y más importante aún, como Primer Mandatario y Servidor Público de este pueblo, que reflexione y tome libremente aquellas decisiones que entienda son mejores para el país, su familia y el partido político, que preside.

No puedo pedirle algo más allá de eso y debo respetar sus decisiones, independientemente de que pueda estar o no de acuerdo con ellas. Pueden continuar pidiéndome que le solicite la renuncia al Gobernador, pero con todo el respeto a su petición, esta continuara siendo la solicitud que le haré al Señor Gobernador, así como cumplir con las funciones de mi cargo, como Representante en la legislatura y dentro del partido político en los roles que desempeño.

En toda investigación en la que se le imputa a cualquier persona la comisión de un acto o conducta ilegal, ilícita o contraria a las leyes o procedimientos, le exigimos al investigador, cualquiera sea el cargo o función de este (policía, fiscal o examinador), que al iniciar, dirigir y evaluar la prueba que obtiene en la investigación, lo haga de manera imparcial, o sea sin un ánimo prevenido ni agendas escondidas y que sus conclusiones se sustenten en la evidencia obtenida, siguiendo siempre los procedimientos que dicta la ley y comprometidos siempre con la búsqueda de la verdad y la justicia. Eso es lo que necesitamos de todos los compañeros y compañeras que emitirán o tendrán la oportunidad de emitir un voto en este posible proceso”, expresó la representante en declaraciones escritas.

“En función del ejercicio de mi cargo como representante del pueblo puertorriqueño en la Cámara de Representantes, debo comunicarles que no temo al juicio público, a la crítica o a palabras soeces, mucho menos someterme al escrutinio de mi pueblo por mis acciones y la labor legislativa realizada en las próximas elecciones. Es la facultad del pueblo elector, a la que en cada elección nos sometemos todos los Políticos, que servimos a este pueblo. Eso no me quita el sueño. Me quitaría el sueño no actuar con justicia, sin apegarme a la ley y al orden, destruyendo irremediablemente la democracia que cabalmente debo defender”, concluyó.

En perspectiva

La pasada semana salieron a relucir unas 889 páginas de un controversial chat entre el Primer Mandatario y altos funcionarios gubernamental. El contenido de este ha generado gran indignacion por parte de ciudadanos en la Isla.

Tras dicho hecho, el Ejecutivo anunció que la MAYORÍA de los involucrados en esta controversia renunciaron a sus posiciones en el gobierno.

Sin embargo, Rosselló le solicitó al secretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi, y el secretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira, que no renuncien a sus cargos, además, se él aferró a su silla.

