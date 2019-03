Chofer de Uber sorprende con su menú de servicios

Si eres de los que usa Uber, quizás notas que algunos conductores tratan de hacer más confortable el servicio y en algunos casos, la creatividad es parte de ello. Pues un usuario de Uber en Seattle se sorprendió al ver que al abordar el auto, el chofer le dio un papel con el "menú" del servicio.

Se trataba de los distintos tipos de actitud que el conductor adoptaría de acuerdo a la preferencia del pasajero. Empezando por el llamado "The Stand Up", una especie de monólogo en el que el conductor llamado George Ure, contaría cosas graciosas "al menos para mi" con anécdotas de su "paso por prisión y otras malas decisiones que he tomado", según explica el papel. "Nunca te tatúes el nombre de una ex, Nunca", agrega la nota.

"El Silent Ride" era aquel servicio en el que pasajero prefiere que el chofer no hable y haga su trabajo calladito. Esta descripción en el papel está en blanco.

Otro tipo de servicio es el llamado "terapéutico", en el que el pasajero le cuenta al chofer algo que le aflija o preocupa.

Y así iba el menú, describiendo el servicio "Creepy" o paravoroso, en el que el chofer te observa con mirada enfermiza por el espejo retrovisor.

Y por último, el servicio "grosero", que no necesita explicación. Al final, el post en Twitter de la foto se hizo viral con más de medio millón de reacciones. Según Forbes, el pasajero Luis Arguijo escogió el servicio "terapéutico". ¿Cuál escogerías?