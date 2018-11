Más Videos (1 of 9)

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) cerró temporalmente este domingo el puerto de entrada San Ysidro a partir de las 11:30 a.m. luego que migrantes intentaron cruzar ilegalmente la frontera sur de Estados Unidos.

La medida afectó por varias horas el tránsito de peatones y vehículos, tanto en sentido norte como sur. A eso de las 4 p.m (hora PT), la oficina informó que reabrieron al paso de peatones, y una hora después, anunciaron que se restableció el acceso de viajeros en automóviles en dirección norte.

"Hoy, varios migrantes lanzaron proyectiles a los agentes en San Diego", informó CBP en un mensaje en su cuenta de Twitter en el que agregó que varios oficiales fueron alcanzados por dichos objetos.

"Los agentes de la Patrulla Fronteriza desplegaron gas lacrimógeno para disipar al grupo debido al riesgo para la seguridad de los agentes", agregó la publicación de CBP.

Trifulca entre tijuanenses y migrantes de la caravana

La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, defendió la medida en un comunicado de prensa que el CBP para "garantizar la seguridad pública en respuesta a un gran número de migrantes que buscan ingresar ilegalmente a Estados Unidos".

"Como he dicho continuamente, el DHS no tolerará este tipo de ilegalidad y no dudará en cerrar los puertos de entrada por razones de seguridad", agregó la secretaria, quien enfatizó que buscarán "procesar la ley al máximo a quienes destruyan la propiedad federal, ponga en peligro a nuestros agentes o violen la soberanía de nuestra nación".

En el comunicado, Nielsen señaló que siguen manteniéndose "en estrecho contacto con las autoridades mexicanas" para resolver esta situación de manera segura.

Horas antes, CBP indicó que el cierre del puerto San Ysidro era para prepararse ante “la posibilidad de que grupos adicionales también se separen de las manifestaciones para un posible intento o intentos de correr ilegalmente a través del puerto de entrada”.

Los individuos que cruzaron ilegalmente la frontera sur de Estados Unidos este domingo fueron detenidos, informó la agencia.

CBP había desplegado este domingo personal adicional en el puerto de entrada de San Ysidro en el marco de dos concentraciones a ambos lados de la frontera sur de Estados Unidos.

El pasado lunes, las autoridades fronterizas estadounidenses cerraron este mismo cruce ante informaciones que apuntaban que algunos de los miembros de la caravana tenían intención de entrar corriendo en EEUU, según confirmaron a Efe fuentes de la CBP.

Según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EEUU, unos 7,000 migrantes aguardan en estos momentos al otro lado de la frontera, principalmente en Tijuana y Mexicali, a poder presentar su solicitud de asilo.