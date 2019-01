Servicio Metereológico es alcanzado por cierre de gobierno

Más Videos (1 of 9)

El gobierno sigue parcialmente cerrado, y créalo o no, esto también tiene impacto en el mundo de la meteorología.

El Servicio Nacional de Meteorología, el centro de predicción de todo lo que tiene que ver con las condiciones climatológicas, y varios otros departamentos funcionan bajo de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, mejor conocida como NOAA por sus siglas en inglés.

Ellos analizan datos, formulan pronósticos y provén estadísticas para los meteorólogos de todo el país (incluyendo a nuestro equipo de Primera Alerta), para ayudarnos a formular nuestros propios pronósticos.

Con este cierre parcial del gobierno, solamente las operaciones consideradas críticas están en funcionamiento entre las que figura la página web weather.gov. Desafortunadamente, el mantenimiento del modelo de predicción americano, el Global Forecasting System (“GFS”), no es considerado crítico.

¿Cuál es el resultado? Según el Capital Weather Gang parte del Washington Post, el GFS está funcionando mal. Normalmente, hay un equipo amplio de científicos que trabajan para asegurar la calidad de los pronósticos de temperaturas, vientos y lluvia, etc. emitidos por el modelo. Se aseguran que los datos actuales que ayudan a iniciar el pronóstico están correctos, que no hay errores, y siempre están pensando en maneras de mejorar el sistema. Estar sin un equipo para verificar todo esto, asegura que la calidad del GFS no es igual.

El Washington Post habló con varios miembros de esos departamentos, quienes confirmaron que la calidad del modelo no es igual, y simplemente no hay nadie para arreglarlo.

Hasta que se solucione el cierre del gobierno tendremos que tener en cuenta la debilidad del GFS.