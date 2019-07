Ciudadanos piden la renuncia de Wanda Vázquez

A días de ser efectiva la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló, la lucha ciudadana regresa este lunes a las calles del País, exigiendo que Wanda Vázquez -actual secretaria del Departamento de Justicia- no asuma la gobernación.

La manifestación, que iniciará a las 5:00 p.m., tendrá lugar frente al Departamento de Justicia (DJ), en San Juan.

Rosselló dimitió el pasado miércoles, cerca de las 11:40 p.m., tras dos semanas de manifestaciones convocadas luego que se filtrara un chat -entre él y varios funcionarios gubernamentales- donde realizaron controversiales expresiones sobre personas y suceso del País.

La dimisión del Ejecutivo saliente sería efectiva el viernes, 2 de agosto, a las 5:00 p.m. Luego, quedaría al mando -según establece la sucesión en Constitución- la actual secretaria de Justicia.

Tan reciente como ayer, domingo, Vázquez aseguro -por medio de declaraciones escritas- que "no tiene interés en ocupar el puesto de Gobernadora".

"Me reitero, no tengo interés en ocupar el puesto de Gobernadora. Es un dictamen Constitucional. Espero que el señor Gobernador identifique y someta un candidato para el puesto de Secretario/a de Estado antes del 2 de agosto y así se lo he manifestado", escribió la funcionaria en Twitter.

