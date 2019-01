¿Coffin Island? Error enciende la controversia

La cuenta oficial del Destination Marketing Organization (DMO), Discover Puerto Rico, invitó a sus seguidores a visitar a "Coffin Island", reifriéndose a Caja de Muertos.

De inmediato, personas en redes sociales señalaron el error, apuntando a que los nombres propios no se traducen.

El DMO explicó posteriormente que usaron la traducción para el beneficio de los seguidores angloparlantes.

"We’re kicking the year off with #epicviews from our very own Coffin Island— where ironically, you’ll feel more alive than ever", escribieron en su cuenta de Twitter. (Estamos comenzando el año con las geniales vistas de nuestra "Coffin Island", donde irónicamente, te sentirás más vivo que nunca).