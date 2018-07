El presidente Donald Trump habría sido grabado en secreto por su ex abogado, Michael Cohen, dos meses antes de su elección, discutiendo el pago de una ex modelo de Playboy que alegaba haber tenido una aventura con Trump, informó este viernes The New York Times.

Trump habría discutido los pagos a Karen McDougal con Michael Cohen, su abogado personal en ese momento, quien también grabó la llamada, según el Times, que citó a abogados y otras personas familiarizadas con la grabación. El periódico no dijo si había obtenido la grabación en sí.

El abogado de Trump, Rudolph Giuliani, confirmó al Times que Trump discutió los pagos, pero dijo que no se realizó ningún pago. También dijo que el audio sería una "prueba exculpatoria" a favor de Trump.

NBC no ha confirmado la existencia de la cinta.

Los pagos no divulgados con el propósito de influir en una elección podrían estar en conflicto con las leyes de financiamiento de campaña, informó NBC News.

En abril, agentes federales allanaron la oficina, la habitación de hotel y la residencia de Cohen, y fuentes dijeron que los investigadores están buscando información sobre los pagos realizados en 2016 a McDougal y la actriz porno Stormy Daniels, quien también dijo que tuvo un encuentro sexual con Trump.

Cohen no ha sido acusado.