Deja de funcionar portal del IRS para pagar los impuestos

La agencia federal no informó cuándo el sitio para efectuar los pagos volvería a funcionar. (Publicado hace 46 minutos)

El portal web del Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) que permite a los contribuyentes hacer el abono monetario correspondiente a sus declaraciones de impuestos dejó este martes de funcionar, según confirmó un vocero de la agencia federal.

El IRS no ha explicado hasta el momento qué fue lo que hizo que la página web dejara de funcionar alrededor de las 2:50 a.m. del Este. No se descarta todavía que se trate de una ataque cibernético.

La falla del sistema no solo afecta a quienes hayan tratado de hacer el pago directamente en el sitio del IRS, sino también a quienes utilicen los sistemas TurboTax y H&R Block.

Al momento se desconoce cuántas personas habrían sido afectadas por el problema técnico, pero se estima que alrededor de 30 millones todavía debían declarar sus impuestos este martes.

