Colectiva Feminista protesta frente a la Fortaleza

La gobernadora Wanda Vázquez Garced tendrá que evaluar si existen fondos para poder declarar un estado de emergencia ante las muertes de mujeres en incidentes de violencia de género, dijo el jueves la procuradora de las Mujeres, Lersy Boria Vizcarrondo.

La procuradora de las Mujeres, Lersy Boria sostuvo que lo que se necesita con ese decreto son los fondos para poder ejecutarlo.

“Lo que se está solicitando de una orden de emergencia es el aspecto de los fondos que ayer lo estuvimos discutiendo con todas las organizaciones el aspecto del plan para erradicar la violencia”, dijo Boria a preguntas de la prensa.

Mencionó que esos fondos serías destinados a la Policía, al Departamento de Educación, albergues, entre otros. Al igual, Boria sostuvo que ya están operando sin fondos.

Por su parte, la saliente senadora Zoé Laboy no quiso opinar hasta que sea secretaria de la Gobernación en propiedad, situación que ocurrirá el próximo lunes, 26 de agosto. Sin embargo, mencionó que, “si yo no me sintiera segura de que la gobernadora de Puerto Rico está comprometida con proteger a la mujer en Puerto Rico, yo no estuviera aquí”.

La gobernadora recibió en La Fortaleza a varias organizaciones de mujeres que solicitan la declaración de estado de emergencia. Tal declaración no se dio.

De otro lado, la portavoz de la Colectiva Feminista, Zoan Dávila dijo “nosotros habíamos dicho que no veníamos a conversar. Nosotros veníamos con la expectativa de salir con un decreto de estado de emergencia y con una orden ejecutiva firmada y eso no sucedió. Aquí sucedió exactamente lo mismo que sucedió en la reunión que tuvimos con el gobernador Ricardo Rosselló a principios de año”.

Vázquez Garced, en declaraciones escritas expuso que "dialogamos sobre las herramientas que tiene el Gobierno para luchar contra la violencia de género. Se acordó establecer comités de trabajo en conjunto con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres para determinar cuáles son los beneficios adicionales que traería declarar un estado de emergencia, en adición a los esfuerzos que se están haciendo en la Procuraduría de la Mujer y en las agencias del gobierno”.

Se pautó una reunión de seguimiento para el 28 de agosto. El gurpo de mujeres anticipó que si para esa reunión no se logra el estado de emergencia, convocarán a manifestaciones masivas.

En la reunión estuvieron presentes la procuradora de las Mujeres, Lersy Boria; la administradora de la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción (Assmca) Suzanne Roig; y representantes del Departamento de Justicia y del Negociado de la Policía.

Las organizaciones y entidades invitadas a la reunión fueron: CAPROMUNI, Casa de la Bondad, Casa Protegida Julia de Burgos, Centro de la Mujer Dominicana, Coalición Las Lolas, Colectiva Feminista en Construcción, Coordinadora Paz para la Mujer, Escuela de Medicina San Juan Bautista y el Centro Salud Justicia, Fundación ALAS para la Mujer, Hogar Nueva Mujer, Hogar Ruth, La Perla del Gran Precio, Mumas Renaciendo Corp., Red de Albergues de Violencia Doméstica, y Siempre Vivas.

