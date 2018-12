Colectivo Feminista bloquea entrada al Viejo San Juan

El Colectivo Feminista en Construcción, junto a otros grupos, bloqueó este viernes la entrada al Viejo San Juan en protesta por la supuesta inacción del Gobierno ante la crisis por la cantidad de casos de violencia contra la mujer.

"Plantón móvil denunciando la inacción del gobierno ante el estado de emergencia sobre la situación de violencia de género en el país", escribieron en la cuenta de Facebook.

Según indicaron, en la manifestación participan el Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico, EDUCAMOS, La Juntilla, entre otras.

"Macharrán, macharrán, conmigo no te equivoques. Candela te voy a dar, no me mires, no me toques", cantaron.

A eso de las 8:00 a.m. la manifestación culminó y reabrieron los carriles.

Si te sientes que eres parte de una relación con un patrón de violencia, comunícate con la Procuradora de las Mujeres al 787-722-2977.