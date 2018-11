Recolector de basura salva a anciana de las llamas en California

A pesar de la devastación que ha dejado el incendio Camp en el condado de Butte al norte de California, aún hay historias de vida de sobrevivientes que dejan un hilo de esperanza ante tanto dolor.

Dane Ray Cummings se convirtió en un héroe luego de salvarle la vida a Margaret Newsum, una anciana, de 93 años de edad, que se encontraba en su vivienda al momento del incendio.

Cummings dijo que el día en el que el incendio inició, hizo su recorrido habitual por el vecindario a bordo de su camión de basura. Fue durante esa vuelta que se dio cuenta del peligro que corrían los residentes del lugar.

“He estado en esa ruta ocho años y simplemente elegí a las personas que sabía que eran mayores y traté de detenerlos y ayudarlos y hacerles saber que iban a venir y asegurarme de que estaban saliendo”, afirmó Cummings.

Así fue como el hombre comenzó a conducir su camión con un grupo de personas a bordo hasta llegar a la vivienda donde se encontraba Newsum.

La mujer de edad avanzada no tenía idea de que el llamado Camp Fire se estaba acercando rápidamente a su casa de Magalia hasta que su cuidadora se fue por el día y encendió la televisión.

“Me levanté como siempre. Entré y comí algo de avena como de costumbre, encendí la televisión y dijeron que había un incendio en Paradise”, indicó Newsum.

La anciana se encontraba sola en el inmueble junto a sus gatos.

“Así que salí y me puse de pie en el porche delantero cuando llegó este gran monstruo verde (refiriéndose al camión de basura de Cummings)”, dijo Newsum.

En ese momento el hombre no lo pensó dos veces y se dirigió a Margaret en su camión de Waste Management alertándola sobre lo que ocurría por lo que le dijo que entrara a su casa y recogiera sus pertenencias.

“La levantaron y la colocamos en el asiento, le pusimos el cinturón de seguridad y nos aseguramos de que estuviese lo suficientemente lejos para que no se cayera por ambos lados y eso fue todo. Estábamos en la carretera”, añadió Cumming.

Fueron cinco horas de caminos en los que Margaret compartió vivencias con los presentes, incluyendo los momentos que vivió durante el ataque de Pearl Harbor.

“Ojalá la hubiese conocido cuando era más joven. Me hubiese casado con ella. Sabes a lo que me refiero. Fue la mejor conversación que he tenido en un camión”, afirmó Cummings.

Aunque el fuego arrasó con gran parte de la ciudad de Paradise no afectó la vivienda de Margaret, sin embargo ahora se siente agradecida de que Cummings la salvara de un posible desastre “ese es mi amigo” dijo luego de darle un beso en la mejilla a Cummings.