Comcast confirma interrupción de servicio a nivel nacional

Comcast reportó problemas con el internet en todo el país este viernes y está trabajando para restaurar el servicio, confirmó la compañía en un comunicado en medio de informes de problemas.

"Uno de los principales socios de la red troncal de Comcast tuvo un corte de fibra que creemos que también está afectando a otros proveedores", según el comunicado. "Actualmente está afectando a nuestros clientes comerciales y de Internet, video y voz. Nos disculpamos y estamos trabajando para restaurar los servicios lo más pronto posible ".

El sitio web de interrupción de internet downdetector.com mostraba picos en las interrupciones informadas con Comcast, junto con problemas en otros proveedores de servicios de Internet como Spectrum y varios otros sitios web, incluidos Facebook, Amazon, Google y Netflix. No estaba claro de inmediato lo que estaba causando las interrupciones.

El Departamento del Sheriff del condado de Charles, Maryland, dijo en Twitter que sus líneas telefónicas que no son de emergencia no funcionan porque Comcast es su proveedor de servicios de internet y pidió a los residentes que no informen sobre situaciones que no sean de emergencia.

El departamento tuiteó, "por favor no llame al 911 a menos que tenga una emergencia. Espere para informar cualquier llamada que no sea de emergencia hasta que se arreglen las líneas que no son de emergencia. Comcast está trabajando en el tema".