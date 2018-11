Comienzan a recopilar estadísticas de accidentes por hoyos

El director interino del Negociado de Tránsito de la Policía, Elvin Zeno confirmó el martes que el personal de la mencionada división comenzó a recopilar estadísticas sobre accidentes causados por hoyos en las carreteras, luego que se reportara el primer accidente fatal en Toa Baja por un conductor que atropelló mortalmente a un motociclista por supuestamente esquivar un hoyo.

“Esas estadísticas nosotros no las llevábamos. Viendo las circunstancias de lo que ha trascendido en la prensa, nos hemos dado a la tarea de recopilar esa información. Sí es el primer caso que por lo menos nosotros tenemos, que nos hayan especificado que fue por esa causa”, dijo Zeno en entrevista radial (WKAQ).

El pasado 13 de noviembre, la directora de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito (CST), Darelis López Rosario y el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Carlos Contreras Aponte, coincidieron en que el mal uso de los dispositivos móviles es peor que las condiciones de las vías públicas en términos de accidentes.

En esa ocasión, López dijo que “el mal estado de las carreteras no es una clasificación para (determinar) las muertes en las carreteras”. Mientras, al preguntarle si tenía una estadística que sustentara que el estado de las carreteras no contribuye a los accidente o fatalidades, Contreras Aponte contestó “no la tenemos, porque no se ha reflejado en los datos y no ha surgido como uno de los asuntos”.

Según informó la Policía, el accidente ocurrió a eso de las 9:30 de la mañana del lunes en la carretera PR-872 kilómetro 1.9 del barrio Sabana Seca, Sector Camasey en Toa Baja. Carlos Barbosa Díaz, de 47 años y residente de Toa Baja, alegó que conducía una Nissan NV 2500 de 2013, color blanco, cuando esquivó un hoyo en la carretera e invadió el carril contrario. Entonces impactó de frente una motora Vento de 2005, color gris que era conducida por un hombre que no ha sido identificado. El infortunado murió en la escena.

“Él dice que estaba evadiendo un hoyo. Cuando los agentes investigan, es cierto. En el lugar había un hoyo en la carretera”, dijo Zeno.

Malas condiciones de carretera pudieron provocar accidente

Cuerpo de motociclista quedó pillado debajo de la van. (Publicado lunes 19 de noviembre de 2018)

Agregó que el conductor no tomó las precauciones precisas y que debió haber aplicado los frenos en lugar de invadir el carril contrario. “Eso fue lo que tenía que suceder, que hubiese aplicado los frenos. La gente no se quiere detener. La gente lo que quiere es llegar a su destino y la ruta más rápida es la que quieren coger y esa fue la que le costó la vida a este ciudadano”, sostuvo.

El agente Antonio Hernández adscrito a Patrullas de Carreteras Bayamón junto al fiscal Sergio Rubio se hicieron cargo de la investigación.

Por su parte, el secretario del DTOP dijo que hay versiones encontradas sobre el suceso, por lo que hay que investigar.

“Ciertamente hay que investigar. Ayer (lunes) en los primeros reportes y salió por televisión, el policía que estuvo en la escena indicó exactamente lo contrario; que el de la motora esquivando un hoyo se había metido al otro carril. Luego el informe que tenemos es que el de la guagua se metió al carril del de la motora. No está clara la situación. Espero que la Policía pueda investigar y hacer la determinación correspondiente”, dijo Contreras en entrevista en la mencionada emisora.