La comisionada residente en Washington, D.C., Jenniffer González dijo el miércoles que considera una posible demanda contra el gobierno de Estados Unidos por la prohibición de las peleas de gallo.

“Creo que en otro sentido nosotros debemos impugnar, llevar esto a los tribunales”, dijo González en una entrevista radial (Radio Isla).

Explicó que en los argumentos estaría que la isla no puede reclamar derechos bajo la décima enmienda de la Constitución que establece que los poderes no delegados a los Estados Unidos y que no sean prohibidos a los estados, están reservados al poder soberano de los estados.

Asimismo, detalló reclamarán sobre la novena enmienda que enumera que los derechos en la Constitución no van a ser denegados o retenidos para la gente, así como otra disposición constitucional que señala que el Congreso tiene el poder de disponer en materia de regulaciones en el caso de todos los territorios que le pertenezcan a los Estados Unidos.

Senado aprueba la prohibición

El martes el Senado federal aprobó un informe del comité de conferencia del Congreso que prohíbe las peleas de gallos en la isla y los demás territorios. Esta disposición está incluida en la medida HR 2, Ley de Agricultura y Nutrición del 2018, mejor conocida como el “Farm Bill” que además tiene otras disposiciones que aplican a Puerto Rico, como mayor equidad en el financiamiento de programas federales del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés) que aplican a la isla.

La funcionaria explicó que si esta medida se convierte en ley, los territorios tendrían un periodo de transición de un año para eliminar la peleas. Adelantó que de aprobarse, en enero radicará una medida para eliminarla a los territorios y para que el periodo de transición sea de tres o cuatro años, en lugar de uno.

Indicó que la disposición empieza a debatirse el jueves en la Cámara Baja Federal y se espera que se vea la votación en el pleno.

“De no haber los votos, que esto sería lo único que podría parar la legislación en este momento es que la Cámara no tenga los votos porque la facción del ‘Freedom Caucus” está opuesto a que en esa misma medida haya una inclusión de casi un trillón de dólares para fondos de cupones de alimentos y ellos están opuestos a eso”, precisó la funcionaria.

“Esto es un proyecto bipartita. De no haber los votos del ‘Freedom Caucus’ mañana (jueves), entonces la medida se queda sobre la mesa y los estados se quedan sin las asignaciones de cupones de alimentos y otras medidas que están incluidas en ese proyecto y habría que verlo en enero o el ómnibus que se espera se apruebe antes del 21 de diciembre”, agregó.

Según se informó, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares viajará a la capital federal el miércoles para abogar por la permanencia de las peleas de gallos.

