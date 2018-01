¿Cómo que Ricky Martin se casó?

El artista puertorriqueño Ricky Martin confirmó al medio E!News que se casó con el artista plástico Jwan Yosef, pero que próximamente celebrará en una gran fiesta.

“Soy un esposo, pero haremos una gran fiesta en un par de meses, te dejaré saber”, respondió el astro boricua en entrevista.

Aunque no se realizó una ceremonia formal, el artista asegura que firmó todos los documentos esenciales, incluso un acuerdo de capitulaciones con el joven de ascendencia siria.

“Hemos intercambiado votos, y hemos jurado todo y hemos firmado todos los papeles que necesitábamos firmar, capitulaciones y todo”, dijo a E!News.

Sin embargo, Martin hizo las primeras expresiones sobre su matrimonio durante una entrevista de la revista Architectural Digest, en la que ambos presentaron su residencia.

