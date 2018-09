Compañía accede a suspender acuerdo con Stormy Daniels

Stormy Daniels y el abogado Michael Avenatti son vistos en The Abbey el 23 de mayo de 2018 en West Hollywood, California. (Foto por Tara Ziemba / Getty Images)

WASHINGTON — La compañía establecida por un ex abogado del presidente Donald Trump accedió a rescindir el acuerdo con Stormy Daniels para que guardara silencio y cancelar la demanda por 20 millones de dólares que planeaba presentar contra la actriz porno por violar ese acuerdo.

En un documento interpuesto ante la corte este viernes por la noche, un abogado de la empresa Essential Consultants dijo que la compañía desea que Daniels reembolse los 130,000 dólares que se le pagaron como parte del acuerdo.

Daniels alega que sostuvo un amorío con Trump en 2006, algo que el mandatario niega. Ella demandó para que se invalidara el acuerdo para que guardara silencio que firmó días antes de los comicios presidenciales de 2016.

El abogado de Daniels, Michael Avenatti, dice que él no tiene por qué aceptar la oferta y no llegará a un acuerdo en el caso si Trump no da su testimonio.