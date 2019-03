¿Tienes Instagram? sortean vuelos ilimitados con una condición

Quedan pocas horas para poder entrar en un concurso de la aerolínea JetBlue que pone a prueba lo apegado que eres a tus fotos de Instagram, y los ganadores podrán viajar prácticamente gratis durante un año.

De acuerdo a las reglas del concurso para participar debes dejar en blanco tu perfil de Instagram, lo cual no implica que perderás tus fotos ya que las puedes archivar directamente en la aplicación. "No te preocupes, si ganas, serás capaz de publicar foto desde cualquier lugar al que elijas volar", explica JetBlue.

Las reglas piden que usando una herramienta disponible en www.jetblue.com/aycj uses una foto tomada por ti y la personalices con la frase del concurso "All you can _________". Luego las subes a Instagram con la etiqueta #AllYouCanJetSweepstakes y con la mención de @jetblue.

Las inscripciones deben enviarse antes de las 8:59:59 am EST del 8 de marzo de 2019; y los participantes deben mantener sin fotos (solo la promocional) sus perfiles de Instagram hasta las 11:59:59 pm EST del 8 de marzo de 2019.

Vale decir que tu cuenta de Instagram debe estar configurada como "pública" para que JetBlue puede verificar tu elegibilidad para el concurso y luego de que anuncien los ganadores puedes volver a hacerle privada.

Igualmente importante es que los ganadores serán responsables por los impuestos y cargos adicionales de los boletos para sus viajes.

Se seleccionarán a tres ganadores que recibirán cada uno un "JetBlue All You Can Jet Pass válido para viajes aéreos ilimitados (sujeto a disponibilidad) por un (1) año para el ganador y un compañero de viaje por vuelo en cualquier vuelo operado por JetBlue...". Más reglas aquí.