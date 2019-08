Otro conductor de Uber fue víctima de "carjacking" (robo de auto a mano armada en español) la madrugada del viernes en la PR0-867 en Toa Baja, según el Negociado de la Policía.

El perjudicado, identificado como Daniel Montecasino, alegó que arribó a ofrecer el servicio de transpote cuando, de repente, tres individuos armados abordaron su guagua.

Los sujetos, uno de ellos llamado José, lo dirigieron hacia la PR-165, frente al negocio El Caracol en Dorado. Una vez allí, ordenaron a Montecasino salir del transporte, obligándolo a arrodillarse en el suelo a punta de pistolas.

En este lugar, robaron las prendas del querellante, una cartera con $50 en efectivo, varios documentos personales y su auto Rogue azul de la marca Nissan del año 2013 con tablilla IEG-657.

“(Los individuos) me hicieron decirle cómo sonaba Uber. Tuve que decirle porque tengo un AKA-47 en el cuello. Y cuando llegamos a El Caracol, pues me arrodillaron y me pusieron las armas en la cabeza. Y yo dije ‘me morí, aquí fue’. Le pedí perdón a Dios y a mi familia”, dijo Montecasino esta mañana durante una entrevista radial (WKAQ).

Tras ese tensa escena, relata el conductor, que los hombres se fueron a bordo de su guagua, pero que "iban con la intención de asaltar a cualquiera" porque la aplicación de Uber seguía funcionando en el celular que le hurtaron.

La División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC), área Bayamón, investigará a fondo.

