Denuncian que las bajaron de Uber por ser gay

Una conductora de Uber fue expulsada de la aplicación después de que una pasajera alegara que la echó del vehículo a ella y a su novia por ser gay.

Kristin Gauthier dijo que tanto ella como su acompañante se dirigían a un concierto en Oaklyn, Nueva Jersey, en un Uber cuando decidieron besarse en la mejilla. El intercambio entre las pasajeras hizo que la chofer las obligara a salir del auto.

La presunta víctima grabó todo el incidente en el teléfono celular y hasta le hace la pregunta a la conductora si las estaba sacando del auto por ser gay.

A las mujeres les restaba aproximadamente cuatro minutos de camino cuando ocurrió el altercado.

Según las afectadas la conductora dijo: "Están juntas. No pueden entrar en mi auto. No voy a llevarlas", recordó Gauthier. Supuestamente la chofer dijo además que no toleraba la relación entre las damas debido a sus creencias religiosas.

"Me confundí porque esto no me había pasado antes", dijo Gauthier. Al salir del vehículo, Gauthier comenzó a grabar. "¿Me estás echando porque soy gay?”, dice en el video. "Sí, sí, sí", responde la conductora.

Aunque la conductora dijo en el video que tiene derecho a rechazar a cualquier pasajero que quiera, las pautas de Uber prohíben explícitamente la discriminación. En un comunicado, el portavoz Grant Klinzman, dijo que "Uber no tolera la discriminación" y que la compañía ha eliminado el acceso de la conductora a su aplicación.

Por su parte, Gauthier dijo que estaba contenta con la respuesta de Uber y con la reacción mayoritariamente positiva de la gente, incluidos los conductores de viajes compartidos que se han acercado a ella para expresar su apoyo.

Lamenta parte del lenguaje que usó en el video, pero espera que el incidente arroje luz sobre el tema de la discriminación.

"La gente necesita saber que sucede y que no está bien", dijo Gauthier.