Confirman a la nueva titular de Recreación y Deportes

El Senado de Puerto Rico confirmó el lunes, el nombramiento de la Licenciada Adriana Sánchez Parés como secretaria del Departamento de Recreación y Deportes, esto luego de que se viera previamente una vista en su fondo por parte de la Comisión de Nombramientos de ese cuerpo legislativo.

“Me siento feliz y muy agradecida con el Gobernador Ricardo Rosselló, por la confianza que ha puesto en mí, y que hoy ha sido confirmada por el Senado de Puerto Rico”, sostuvo la secretaria en declaraciones escritas.

Sánchez Parés dedicó su confirmación precisamente a su familia, a quienes catalogó como su mayor respaldo a lo largo de su vida. “Quiero dedicar este logro a mi familia, que como he dicho anteriormente, ha sido mi apoyo y mejor equipo en cada reto que he enfrentado. Sin ellos no hubiese llegado hasta aquí”.

“Este paso que doy en el día de hoy es dedicado totalmente a ellos y a todos los que me han ayudado en mi formación profesional y deportiva”, añadió.

Sobre su plan de trabajo, la secretaria sostuvo que el mismo será uno amplio, buscando impactar y mejorar la programación que ofrece el Departamento, entre otras gestiones. “El plan de trabajo que estaremos implementando es uno abarcador y pretende impactar las áreas más importantes del Departamento de Recreación y Deportes y los programas que ofrece la agencia. También busca el mejoramiento de las instalaciones deportivas y recreativas, incluyendo las del Programa de Parques Nacionales, así como impulsar aún más los cursos y licencias que otorgamos a líderes recreativos y técnicos por medio del Instituto Puertorriqueño para el Desarrollo del Deporte y la Recreación”.

“Estoy confiada en que junto a nuestro grupo de trabajo y empleados lograremos crear un mejor y más eficiente Departamento. Con este plan, seguiremos promoviendo el deporte y la recreación como una de las herramientas más importantes para una mejor sociedad”, concluyó Sánchez Parés.

