Confirman nuevo alguacil federal para Puerto Rico

El Senado federal confirmó la noche del jueves por unanimidad el nombramiento de Wilmer Ocasio Ibarra como Alguacil de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico (United States Marshal for the District of Puerto Rico) para un término de cuatro años, informó la comisionada residente, Jenniffer González Colón.

“Me siento orgullosa de haber impulsado el nombramiento de Ocasio Ibarra para llenar la vacante que había de U. S. Marshall en la isla y de ver cómo luego de que el Presidente de los Estados Unidos enviara su nombramiento el 3 de mayo, el Senado trabajara de manera expedita su confirmación”, expresó la comisionada residente en declaraciones escritas.

Los deberes del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos incluyen la protección del poder judicial federal, entiéndase jueces, oficiales de la corte, testigos, jurados, público visitante, prisioneros y otros. Además están a cargo de la detención federal de fugitivos, administrar los bienes incautados adquiridos por criminales a través de actividades ilegales, alojar y transportar prisioneros federales y operar el Programa de Protección de Testigos.

Indicó que Ocasio Ibarra se desempeña como “Staff Sergeant” en la Guardia Nacional de Puerto Rico y subcomisionado en el Departamento de Policía del Municipio de Guaynabo.

Además, ha ocupado varios cargos relacionados al cumplimiento de la ley en Puerto Rico, incluido como Director de Recursos Externos y Fondos Federales para el Departamento de Policía de Puerto Rico; Asistente Especial del Director de la Oficina de Investigaciones Especiales para el Departamento de Justicia de Puerto Rico; Director de Seguridad y Enlace de Cumplimiento de la Ley para el Departamento de la Familia de Puerto Rico; y Sargento de Armas de la Cámara de Representantes de Puerto Rico bajo la presidencia de José Aponte Hernández. Obtuvo su B.S. y su M.C.J. de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.

